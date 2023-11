Ein Umzug ins Ausland kann eine einsame Erfahrung sein. Für Dominic Law bedeutete der Umzug von Kanada nach Hongkong im Alter von 9 Jahren im Jahr 1996 – bevor Anrufe über WLAN weit verbreitet waren –, dass es nahezu unmöglich war, Freunde zu kontaktieren.

In einem Interview mit CNBC auf der Gamescom Asia in Singapur sagte Law, der jetzt der neue Besitzer der virtuellen Haustier-Website Neopets ist: „Damals hatten wir nur eine Festnetznummer und IDD-Anrufe waren so teuer. Als ich also zurückkam Kanada zu besuchen, dort machten mich meine Freunde mit Neopets bekannt … und ich spielte viel mit ihnen und knüpfte wieder Kontakte zu all meinen Freunden in Kanada.

„Es ist großartig, dass wir eine Plattform haben können, die über die öffentliche Geographie hinausgeht und Menschen verbindet, und ich denke, das ist ein großer Teil meiner Kindheit.“

Fast zwei Jahrzehnte später ist Law nun CEO von World of Neopia, dem Team, das Neopets im Juli für 4 Millionen US-Dollar vom chinesischen Unternehmen NetDragon Websoft gekauft hat.

Für diejenigen, die in den frühen Jahren des Internets aufgewachsen sind, wäre die leuchtend gelbe Benutzeroberfläche von Neopets ein vertrauter Anblick.