NeNe Leakes äußert sich, nachdem der 23-jährige Sohn einen „beängstigenden“ Schlaganfall erlitten hat

NeNe-Lecks bedankt sich bei den Unterstützern nach der großen Gesundheitskrise ihres jüngsten Sohnes.

Am 10. Oktober berichtete TMZ unter Berufung auf Quellen mit direkter Kenntnis der Situation Brentt-Lecks wurde nach einem Herzinfarkt und Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert. Kurz nachdem die Nachricht bekannt wurde, sprach NeNe die Gesundheit ihres 23-jährigen Sohnes in einer Videobotschaft an die Fans an und stellte fest, dass die Geschichte nicht so kommen sollte, wie sie wollten.

„Wir wollten in der Lage sein, selbst darüber zu sprechen, wenn Brentt an einem besseren Ort war“, sagte der Echte Hausfrauen von Atlanta Alaun begann am 10. Oktober mit ihrem Instagram Story-Video. „Also, hier bin ich, weil ich lieber das Richtige da draußen hätte als etwas, das nicht stimmt.“

„Heute vor zwei Wochen hatte Brentt Herzinsuffizienz und einen Schlaganfall“, fuhr sie fort. „Er ist erst 23, also ist er wirklich jung dafür, dass ihm so etwas passiert.“

NeNe, die auch Mutter eines 32-jährigen Sohnes ist BrysonSie merkte weiter an, dass Ärzte sich fragten, ob Medikamente oder eine Infektion zu Brentts Zustand führten. Wie sie jedoch klarstellte: „Brentt trinkt oder nimmt keine Drogen. Und offensichtlich haben sie ihn auf all diese Dinge getestet. Sie haben ihn auch auf HIV getestet. Sie dachten, dass er sich vielleicht mit COVID infiziert hatte, und er tat es nicht Ich weiß nicht, dass er COVID hatte.“