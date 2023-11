Nelson Cruz, 7-facher MLB-All-Star, geht nach 19 Saisons in den Ruhestand: Was spricht er für die HOF?

Nach einer Karriere, die 19 Saisons und acht Teams umfasste, ziehe sich Nelson Cruz vom Baseball zurück, sagte er Der Adam Jones Podcast am Donnerstag.

Der 43-jährige Cruz verbrachte von 2006 bis 2013 acht Saisons bei den Texas Rangers und erhielt 2011 zwei All-Star-Nominierungen und die Auszeichnung als MVP der ALCS. Außerdem ist er dreimaliger All-Star bei den Seattle Mariners, wo er von 2015 bis 2018 spielte. nach einer Saison bei den Baltimore Orioles im Jahr 2014, in der er mit 40 Homeruns die Major League anführte.

Cruz, ein viermaliger Silver Slugger, spielte auch für die Milwaukee Brewers, Minnesota Twins, Tampa Bay Rays, Washington Nationals und San Diego Padres. Er hat in seiner Karriere 464 Homeruns absolviert und dabei in 2.055 Spielen eine Quote von 0,274/0,343/0,513 erzielt.

Der gebürtige Dominikaner gewann 2021 den Roberto Clemente Award und ist zweifacher Edgar-Martínez-Preisträger (2017, 2019).

Was spricht er für die HOF?

Ein später Start seiner Karriere (Cruz war in seiner ersten vollen Saison 28 Jahre alt) und mehr als die Hälfte seiner Zeit als Designated Hitter sowie eine 50-Spiele-Sperre wegen PED-Einsatzes im Jahr 2013 machen Cruz‘ Hall of Fame-Fall schwierig . Cruz ist zweifellos einer der besten Baseballspieler des letzten Jahrzehnts. Er schaffte 18 Homeruns in 187 Nachsaison-Fledermäusen und machte damit im Alleingang die Chancen der Detroit Tigers, in den Playoffs weiterzukommen, zunichte, als er 2011 und 2014 gegen sie antrat.

Aber am Ende erzielte Cruz 41,5 Siege über Ersatz, was deutlich unter Edgar Martínez‘ 67 WAR und den 53,2 von David Ortiz, zwei vergleichbaren HOFern, liegt. Cruz zeigte von 2009 bis 2021 eine dominante Leistung, gewann jedoch keine MVP-Auszeichnung und landete nie unter den ersten fünf Wählern.

Cruz‘ bestes Argument für die Aufnahme ist die kürzliche Aufnahme von Harold Baines, der vom Veteranenkomitee gewählt wurde, obwohl er seine Karriere mit 38,6 WAR beendete. — Dan Hayes, leitender Autor der Twins

Cruz‘ Vermächtnis mit den Zwillingen

In seinem ersten Jahr als Manager der Twins brauchte Rocco Baldelli eine starke Stimme, um sein Clubhaus im Jahr 2019 zu leiten, und Cruz war perfekt für diese Aufgabe. Ganz gleich, ob es darum ging, die gesamte Gruppe zusammenzubringen, die Arbeitsmoral zu demonstrieren, die man braucht, um ein großartiger Spieler zu sein, oder einfach nur den Ball über den ganzen Hof zu schlagen – der Free-Agent-Unterzeichner veränderte sofort die Kultur des Teams. Für einige war er ein Vorbild, für andere eine Vaterfigur und führte das Bomba Squad der Twins an, das einen Major-League-Rekord von 307 Homeruns brach.

Selbst auf seinem Weg nach draußen war Cruz das Geschenk, das er immer wieder schenkte, denn sein Trade zu den Rays im Juli 2021 brachte den Startpitcher der Twins, Joe Ryan, ein. — Hayes

Cruz‘ Suspendierung 2013

Nachdem er 2013 wegen der Einnahme leistungssteigernder Medikamente für 50 Spiele gesperrt worden war, äußerte Cruz im weiteren Verlauf seiner Karriere offen seinen Fehler. Als einer von 13 Spielern, die wegen ihrer Rolle im Biogenesis-Skandal suspendiert wurden, sagte Cruz, er habe bei der Verwendung von PEDs einen Fehler in seiner Einschätzung gemacht, nachdem er in der Saisonpause 2011/12 aufgrund eines Magen-Darm-Problems 45 Pfund abgenommen hatte. Er verbüßte seine Sperre ab dem 4. August 2013 und kehrte nach der Niederlage im 163. Spiel gegen die Rays zu den Rangers zurück.

Von da an sprach Cruz, egal ob in Baltimore, Seattle oder Minnesota, gegenüber den Medien offen über seinen Fehler. Er meldete sich auch ehrenamtlich bei jeder Organisation, um jüngeren Teamkollegen und Spielern in kleineren Ligen vor der Verwendung von PEDs zu warnen.

„Man muss lernen, die positiven Aspekte davon zu erkennen“, sagte Cruz im Januar 2019. „Ich denke, aufgrund dieses Fehlers kann ich sagen, dass ich ein besserer Mensch und ein besserer Mensch bin.“

Cruz spielte nach seiner Sperre noch zehn weitere Saisons und erzielte in dieser Zeitspanne 307 Homeruns mit einem OPS von 0,877. Als er gegen Ende seiner Karriere allen Widrigkeiten scheinbar trotzte und ab seinem 33. Lebensjahr sechs Mal in Folge 37 oder mehr Homeruns erzielte, wusste Cruz, dass er immer Skeptiker haben würde.

„Es wird immer Zweifel geben“, sagte Cruz. „Es spielt keine Rolle. Aber meiner Meinung nach bin ich im Klaren. Ich mache die richtigen Dinge und Baseball leistet großartige Arbeit und tue alles, um das Spiel aufrechtzuerhalten und sauber zu halten.“ — Hayes

(Foto: Brace Hemmelgarn / Minnesota Twins / Getty Images)