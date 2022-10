Neil Reynolds: Bereut Tom Brady seine Rückkehr in die NFL, nachdem die Tampa Bay Buccaneers eine weitere Niederlage erlitten haben? | NFL-Nachrichten

Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers stehen nach einer weiteren Schockniederlage am Sonntag mit 3:4 in der Saison

Die siebte Woche war eine Erinnerung daran, dass die NFL in dieser Saison nicht viel Respekt vor dem Ruf gezeigt hat, da Tom Bradys Tampa Bay Buccaneers und Aaron Rodgers und die Green Bay Packers weitere Niederlagen hinnehmen mussten …

1) NFC-Powerhouses haben weiterhin zu kämpfen

Wir haben einige dieser riesigen Teams in der NFC mit nur drei Siegen in den ersten sieben Wochen gesehen.

Die Los Angeles Rams (3-3), die San Francisco 49ers (3-4), die Packers (3-4) und die Buccaneers (3-4) alle mit nur drei Siegen.

Höhepunkte der Green Bay Packers gegen die Washington Commanders aus der siebten Woche der NFL-Saison, wobei die Mannschaft von Aaron Rodgers eine Schockniederlage hinnehmen musste

Es ist eine Erinnerung daran, dass in diesem Spiel nichts für immer ist. Sie müssen sich ständig erneuern, als Team recyceln … die NFC ist weit offen und die Stärke liegt gerade im Osten in dieser Konferenz.

Einige Kraftpakete sind zurück ins Rudel gekommen.

2) Brady bedauert die Rückkehr?

Ich schätze, Tom Brady würde es in seinen ruhigen Momenten – wenn er untersucht, wo sein Spiel gerade steht – bereuen, dieses Jahr zurückgekehrt zu sein.

Er hätte nach dem Gewinn des Super Bowl am Ende der Saison 2020 oder Ende letzten Jahres weggehen können, nachdem er als Anführer der NFL bei Passing Yards und Touchdowns gelandet wäre, aber das ist jetzt schwer zu beobachten.

Höhepunkte der Tampa Bay Buccaneers gegen die Carolina Panthers aus der siebten Woche der NFL-Saison, bei der Tom Bradys Mannschaft eine Schockniederlage hinnehmen musste

Es liegt nicht alles an ihm. Er kann immer noch einige erstaunliche Würfe machen, aber er ist ein Quarterback der alten Schule und kann sich einfach nicht hinter einer der schlechtesten Offensivlinien der NFL retten.

Sie beschützen ihn nicht, und es sind jetzt drei Spiele in diesem Jahr, in denen sie weniger als 50 Meter weit gelaufen sind. Ihr Vergehen ist schrecklich und Brady humpelt derzeit zur Ziellinie.

Bei Gerüchten, dass er möglicherweise Mitte der Saison in den Ruhestand geht … würde ich in der NFL nichts ausschließen. Ich habe viel Arbeit in die Vorbereitung des Bucs-Seattle Seahawks-Spiels in Deutschland investiert – ich werde für Sky Sports dabei sein – und ich bin gespannt, ob Brady dabei sein wird.

3) Titanen schleichen sich an AFC heran

Die Tennessee Titans erinnern die Buffalo Bills und die Kansas City Chiefs sanft daran, dass die AFC nicht nur ein Rennen mit zwei Pferden ist, nachdem sie sich am Sonntag ihren vierten Sieg in Folge gesichert haben.

Höhepunkte der Indianapolis Colts gegen die Tennessee Titans aus der siebten Woche der NFL-Saison

Sie haben auf für sie sehr traditionelle Weise Erfolg; Star-Running-Back Derrick Henry führt den Weg, Ryan Tannehill von QB wird gebeten, keine Fehler zu machen, und sie werden von Mike Vrabel gut trainiert.

Sie haben eine Formel, sie wissen genau, wer sie sind, und sie halten sich daran.

4) Burrow und Chase haben Bengals in der Mischung

Die Cincinnati Bengals haben anscheinend die Offensivprobleme behoben, die sie in den ersten Wochen der Saison geplagt haben.

Die Offensive Line ist noch in Arbeit, aber wir werden jetzt wöchentlich daran erinnert, dass Joe Burrow und Ja’Marr Chase etwas Besonderes sind! Burrow warf beim Sieg über die Atlanta Falcons am Sonntag 481 Yards und drei Touchdowns, und das meiste davon wurde in der ersten Halbzeit erledigt.

Höhepunkte der Atlanta Falcons gegen die Cincinnati Bengals aus der siebten Woche der NFL-Saison mit Joe Burrow und Ja'Marr Chase in den Hauptrollen

Die Bengals, wie auch die Titans, sind ein weiterer Spieler, der zeigt, dass man ihn nicht zählen darf. Der AFC ist gerade überfüllt.

Ich sehe gerne die Bills und die Chiefs und würde ihre Rückkehr zum AFC-Meisterschaftsspiel in dieser Saison begrüßen, aber das ist nicht selbstverständlich – denn die Bengals könnten in die Mischung geworfen werden.

Es ist eine Schande, dass Sie keinen von ihnen in den NFC verschieben können, da Ihnen fast jedes Jahr ein großartiger Super Bowl garantiert wäre.

Cincinnati Bengals Wideout Ja'Marr Chase gelang ein hervorragender Catch für einen 32-Yard-Touchdown, indem er den Ball über seine Schulter einholte und zwei Verteidiger besiegte

5) Verteidigung treibt den Erfolg von Dallas voran

Die Dallas Cowboys haben uns am Sonntag erneut daran erinnert, dass ihre Verteidigung auch mit Dak Prescott, der jetzt wieder Quarterback ist, weiterhin der Hauptfaktor sein wird, ob sie gewinnen oder verlieren.

Höhepunkte der Detroit Lions gegen die Dallas Cowboys aus der siebten Woche der NFL-Saison, wobei Dak Prescott nach seiner Rückkehr nach einer Verletzung für Dallas gewann

Micah Parsons erweist sich weiterhin als unblockbar. Aber es ist nicht nur er; DeMarcus Lawrence macht Stücke, Dorance Armstrong auch.

Jetzt, da Prescott zurück ist, um die Offensive auszugleichen, scheinen die Cowboys ein komplettes Team zu sein. Es wird sehr interessant sein zu sehen, wie weit sie den Rest des Jahres gehen können. In einem weit offenen NFC, warum nicht sie?

Spieler der Woche: Kenneth Walker

Der Rookie-Runningback der Seattle Seahawks war am Sonntag fantastisch, ein wichtiger Faktor für ihren Auswärtssieg gegen die Los Angeles Chargers.

Kenneth Walker, Rookie der Seattle Seahawks, besiegelt sein Spiel gegen die Los Angeles Chargers mit diesem brillanten Run auf einen Touchdown

Er hat 168 Yards und zwei Touchdowns am Boden. Er sieht das komplette Paket aus; er kann es bis zum Haus mitnehmen, er kann Verteidiger überfahren, er kann schwer fassbar sein.

Niemand wollte, dass Rashaad Penny aus dieser Aufstellung genommen wurde, weil es ein fantastischer Doppelschlag mit ihm und Walker war – es war eine wirklich unglückliche Verletzung für ihn – aber seltsamerweise könnte mehr Walker für diese Offensive von Seattle tatsächlich erweisen sich als eine gute Sache. Er sieht sehr gut aus.

Stück der Woche: Breece Hall

Ich werde mit einem anderen Rookie-Runningback für mein Spiel der Woche und Breece Halls langen Touchdown-Lauf für die New York Jets – 62 Yards – gehen.

New York Jets Rookie Running Back Breece Hall zeigte beeindruckende Geschwindigkeit, als er diesen 62-Yard-Touchdown ins Haus brachte

Es war ein toller Lauf, aber auch vorne wurde super geblockt. Insbesondere Alijah Vera-Tucker drehte sich um und zog einen großen Block ab, um Spring Hall zu helfen, ihn zum Haus zu bringen.

Und es diente leider als eine Art Abschiedswelle für diese beiden Spieler, die beide jetzt für das Jahr verletzungsbedingt verloren haben – Hall mit einem Kreuzbandriss und Vera-Tucker mit einer Ellbogenverletzung.

Ich wünsche ihnen alles Gute und hoffe, dass sie so stark zurückkommen, wie sie gegangen sind, denn sie sind Teil des jungen Kerns, um den sich die Jets jahrelang aufbauen werden.

Trainer der Woche: Steve Wilks

Ich gehe mit dem Interims-Cheftrainer der Carolina Panthers.

Carolina Panthers Interims-Cheftrainer Steve Wilks führte das Team am Sonntag zu einem überwältigenden Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers

Wie passend war es, dass wir Carolina zum ersten Mal sahen, nachdem sie ihren Star Running Back Christian McCaffrey an die 49ers verkauft hatten, dass sie als Team 173 Yards (und einen TD) eilten. Es waren große Tage für D’Onta Foreman und Chubba Hubbard.

Sie haben auch eine wirklich gute Verteidigung in Carolina. Defensives Ende Brian Burns hatte einen großen Tag, nur wenige Stunden nachdem die Panthers gesagt hatten, dass er nicht im Trading-Blog war – obwohl ihm die ersten Runden-Picks angeboten wurden. Er ist echt.

Wilks stellte sicher, dass sein Team für die Bucs bereit war. Kredit an ihn.

Auf meinem Radar: Broncos im Rebuild-Modus?

Ich bin fasziniert zu sehen, wie sich die Dinge in Denver in der nächsten Woche oder so vor dem Handelsschluss am 1. November entwickeln werden.

Es gibt viele Gerüchte, dass Jerry Jeudy im Handelsblock ist, KJ Hamler auch – sogar der Star-Pass-Rusher Bradley Chubb könnte verschoben werden.

Könnte Jerry Jeudy, Empfänger der Denver Broncos, vor Handelsschluss am 1. November auf dem Weg nach draußen sein?

Ein möglicher Notverkauf der Broncos, kurz nachdem dem Quarterback Russell Wilson eine Vertragsverlängerung in Höhe von 245 Millionen Dollar gezahlt wurde, ergibt für mich keinen Sinn.

Sie könnten argumentieren, dass es finanziell reicht, weil Sie es sich nicht leisten können, all diese anderen großen Verträge so gut wie den von Wilson zu haben, aber wenn Sie ihn holen, tun Sie es mit der Absicht, jetzt zu gewinnen – und den Super Bowl zu gewinnen.

Es würde für mich so aussehen, als würden sie das nach sieben Spielen aufgeben und bei 2-5 sitzen. Ich werde Denver diese Woche sehr genau beobachten, um zu sehen, ob sie einen ihrer Starspieler entlassen. Wenn ja, würde ich fragen, ob alle auf der gleichen Seite sind?

