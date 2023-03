Simeon Gholam wordt op de Essential Football-podcast vergezeld door David Prutton en speciale gasten Neil Lennon en Matt Taylor voor een openhartige blik op management, werkloos zijn en hun carrière als spelers.

Het trio blikt terug op hun verschillende ontmoetingen gedurende hun carrière als speler, voordat Lennon zijn recente ervaringen bespreekt bij het managen van Omonia op Cyprus – waaronder een zeer memorabele overwinning in de bekerfinale en een confrontatie met een scheidsrechter! – terwijl Taylor terugkijkt op zijn periode bij Walsall in League Two, en wat hij heeft gedaan sinds hij geen management meer heeft.

Lennon bespreekt ook het spelen onder Martin O’Neill, enkele van zijn ervaringen bij Celtic, de hoogtepunten van zijn carrière en wat hij hoopt dat zijn volgende stappen zijn.

Taylor vertelt over wat hij de afgelopen 12 maanden heeft geleerd, terwijl hij ook de meest inspirerende leidinggevende figuren in zijn carrière bespreekt, met verhalen over Sam Allardyce en Sean Dyche in het bijzonder tijdens zijn tijd als speler voor onder meer Portsmouth, West Ham en Burnley.

Hier zijn enkele van de beste stukjes…

Lennon: ‘Hij krijgt een tweede gele kaart en ik ben hem net kwijt’





Neil Lennon leidde vorig jaar Omonia en behaalde de overwinning in de Cypriotische beker na strafschoppen in de finale. Het was echter geen dag van volledig glad zeilen voor hem! Eindigend met een rode kaart van een Italiaanse scheidsrechter.

“Ik had op dat moment zo’n beetje genoeg van de scheidsrechter.

“Wat ze hier doen, is neutrale scheidsrechters inschakelen. We hadden een clown uit Italië en hij had slechts 17 Serie A-wedstrijden gefloten, alsof dit een heel goede en ervaren scheidsrechter was.

“In de halve finale kregen we na acht minuten een man weggestuurd. En in de finale kregen we na twee minuten een man weggestuurd. Het was ongelooflijk! Hij was zo slecht. We moesten 90 minuten spelen en extra tijd met 10 man.

“Hij was aan het poetsen rond het veld. Toen, aan het einde van de verlenging, zette hij vijf minuten extra tijd neer en ik snauwde gewoon aan het einde, zoals.

“Hun bank kwam klagend naar buiten en ik had zoiets van ‘waar klaag je over?’ Ze hadden de hele nacht geklaagd en ik zei dat ze moesten stoppen met klagen, je hebt alles voor je gehad.

“Dus de scheidsrechter kwam naar me toe en boekte me, en ik deed de oude sarcastische klap. En hij kreeg een tweede gele kaart en ik verloor het gewoon.

“De helft van de bank probeerde me weg te trekken van deze man. Uiteindelijk keek ik naar de strafschoppenreeks vanuit de analistenkamer, wat ik ook deed met mijn laatste bekerfinale met Celtic, want strafschoppen zijn een loterij. Maar we eindigden heersend.

“De scènes erna waren als niets dat ik eerder had gezien. Ik weet dat Glasgow gek is, maar we reden de snelweg op met de bus met de beker en er rijden jongens langs ons heen, en er zijn eigenlijk fans op de motorkappen van de auto’s met hun vlaggen.

“En ze houden hier ook van vuurwerk, overal werd vuurwerk afgestoken.”

Taylor: ‘Het was gewoon bizar, maar wat een geweldige manier om met een situatie om te gaan’





Matt Taylor herinnert zich een situatie uit zijn tijd onder Sam Allardyce bij West Ham, toen zijn voormalige manager hem vertelde dat hij naar een nieuwe functie werd overgeplaatst.

“Ik herinner me dat hij me op een dag naar kantoor trok. Ik zei: ‘Wilde je me zien, blunder?’

“Hij zei: ‘ga daar zitten, jongen’.

“Ik zou toen 32 of 33 zijn geweest. Hij zei tegen me: ‘Je rent te veel, dat doe je’.

“Ik zei tegen hem: ‘gaffer, dat is wat ik doe’.

“En hij zei tegen mij: ‘nee, je rent te veel, en ik moet eerlijk tegen je zijn, zo snel kun je niet meer rennen’.

“Ik dacht: ‘Oké, waar gaat dit heen?’

“Hij zei: ‘Ik heb nagedacht, ik ga je naar binnen halen en je spelen aan de linkerkant van een middenveld drie. Omdat je de hele dag op en neer kunt gaan op het veld, maar je tempo vanwege je leeftijd gaat’.

“En ik zei: ‘gaffer, ik heb nooit tempo gehad!’

“En hij zei: ‘Ja, maar vroeger was je sneller dan dit’.

“Het was gewoon de manier waarop hij de situatie humaniseerde. Hij had niet gezegd: ‘je wordt gedropt’, het was gewoon dat hij nu betere opties had en spelers die beter zijn dan jij. Ik kan je misschien op een andere manier inzetten.” gebied.

“Ik herinner me gewoon dat het uitstak als een zere duim. Ik ging zijn kantoor binnen en hij zat daar met zijn voeten op tafel.

“Maar hij maakte dat gesprek zoveel gemakkelijker dan andere managers zouden hebben gedaan.

“Houd in gedachten dat hij eigenlijk tegen me zei: ‘Ik denk niet dat je goed genoeg bent om je te spelen op die positie waar ik je een jaar geleden voor heb getekend, omdat ik denk dat je niet zo snel kunt rennen’.

“Maar hij deed het op zo’n manier dat ik daar wegging en dacht: ‘oh mijn god, ik ben nu een centrale middenvelder!’

“Het was gewoon bizar, maar wat een geweldige manier om met een situatie om te gaan.”

Lennon: ‘Ik draaide me om naar mijn assistent en zei:’ Ik denk dat we hier in de problemen zitten’

Lennon herinnert zich een geheime verkenningsreis om Barcelona te bekijken een paar dagen voordat hij Celtic naar een beroemde Champions League-overwinning op de Spaanse reuzen leidde.

“Mijn management hoogtepunt zou het verslaan van Barcelona in de Champions League zijn.

“Ik zag ze in 2011 Manchester United verslaan op Wembley. Het is de beste teamprestatie die ik ooit heb gezien. Man Utd was een briljant team en had Rooney en Carrick en won de Champions League in 2008.”

“Maar dit team dat Pep Guardiola bij elkaar had gebracht, heeft ze zojuist ontmanteld met het beste voetbal dat ik ooit heb gezien. Het was behoorlijk ontmoedigend om ze een jaar later in de Champions League te lokken en ik ging een week eerder naar ze kijken tegen Deportivo La Coruna.

“Ze stonden na ongeveer 12 minuten met 3-0 voor en ik draaide me om naar mijn assistent en zei: ‘Ik denk dat we hier in de problemen zitten’. Het eindigde op 5-4. De goals van La Coruna waren een penalty, vrije trap, corner en own-goal. Dus je denkt aan setplays. Je moet proberen een setplay te werken.

“Ze speelden zonaal en Jordi Alba was de achterpaal. Hij is ongeveer 1,55 meter lang. Hang hem op aan de achterpaal. Als we een hoekschop krijgen in de wedstrijd. Als we zo ver op het veld komen! Wat je in dat geval moest doen was de eerste score en geef jezelf houvast. We scoorden vanuit een setplay, maar de volgende 20-25 minuten moet het zijn geweest alsof je op de eerste rang zat te kijken naar Muhammad Ali of achter het touw naar Tiger Woods in zijn pracht en praal.

“Ik kijk naar Messi, Xavi en Iniesta boos. De volgende 20 minuten speelden ze een soort voetbal dat ik nog nooit heb gezien. Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd met 2-1 en het was de 125ste verjaardag van Celtic. Dus je kunt je de scènes tijdens en na de wedstrijd. Het was absoluut ongelooflijk.”

Taylor: ‘Alle jongens houden van hem. Ze houden absoluut van hem’

Taylor herinnert zich hoe het was om onder Sean Dyche te spelen bij Burnley, en waarom hij gelooft dat hij Everton dit seizoen overeind zal houden.

“Elke speler in dat team zal begrijpen wat er van hem wordt verwacht. Ik herinner me een gesprek met Sean. Het was mijn tweede seizoen (bij Burnley) en ik speelde niet zoveel als ik wilde.”

“Ik had het eerste seizoen een zware blessure en ik herinner me dat ik daar echt gefrustreerd naar binnen ging. Ik zei: ‘gozer, wat kan ik doen om in je team te komen?’

“En het was een eerlijk gesprek tussen ons tweeën. Ik herinner me dat ik naar huis ging en nadacht over wat hij had gezegd, en vanwege de manier waarop hij het zo eerlijk had gezegd.

“Ik had gezegd: ‘gozer, wat heb je van mij nodig voor deze ploeg en dit team om ons te brengen waar we heen moeten?’

“Hij gaf het gevoel dat het niet om mij ging. Hij legde het zo eenvoudig uit. En dat versterkte mijn band met hem.

“Ik heb hem sindsdien ontelbare keren gesproken en hij is altijd briljant tegen me geweest. Hij heeft me altijd de tijd gegeven en hij was fantastisch in termen van advies. En dat is waarschijnlijk wat hem zo sympathiek maakt voor iemand die voor hem heeft gespeeld.”

“Alle jongens houden van hem. Ze houden absoluut van hem. Er zullen er zijn die zeggen: ‘Ik doe die run niet’, en omdat de groep het doet en ervoor kiest, maakt het je gewoon zoveel sterker.

“Het zal interessant zijn om de Everton-spelers het wiel te zien doen! En wanneer hij de boetes binnenhaalt.”

“Maar ik denk niet dat Everton nu ten onder gaat, want ik heb met Sean gewerkt.”