Am Mittwoch wird die Federal Reserve ihre neuesten Wirtschaftsprognosen veröffentlichen. Ein intensiver Fokus wird auf der Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen liegen, bei der es sich um die eigenen Schätzungen der Fed zum BIP-Wachstum, zur Arbeitslosenquote, zur Inflation und zum angemessenen Leitzins handelt.

Die Zusammenfassung wird als Nachtrag zur Erklärung nach der Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve am Mittwoch veröffentlicht.

Anleger werden diese Prognosen sorgfältig prüfen und sie werden wahrscheinlich den Markt bewegen.

Aber sollten Sie Ihr Anlageportfolio basierend auf den Prognosen der Fed ändern? Das sollten Sie wahrscheinlich nicht tun.

Die schlechten Prognosen der Fed: Ein Beispiel

Larry Swedroe, Leiter der Finanz- und Wirtschaftsforschung bei Buckingham Strategic Wealth, untersucht seit Jahrzehnten die Wirtschaftsprognosen von allen, vom Stockpicking-Gurus bis zur Federal Reserve.

Er hat diesen Rat: Basieren Sie Ihre Anlageentscheidungen nicht auf den Aussagen der Fed. Oder irgendjemand sonst.

Swedroe schrieb kürzlich einen Artikel, in dem er sich mit einer einfachen Kennzahl befasste: den Bemühungen der Fed, ihre Zinserhöhungen für 2022 zu prognostizieren.

Swedroe wies darauf hin, dass die Federal Reserve Ende 2021 prognostizierte, dass sie die Zinsen dreimal anheben müsste und dass ihr Leitzins bis Ende 2022 unter 1 % liegen würde.

Was wirklich passierte? Die Federal Reserve erhöhte den Leitzins im Jahr 2022 sieben Mal und beendete das Jahr mit einem Zielzinssatz von 4,25 % bis 4,50 %.

Federal Reserve: Sitzungen 2022

(Zinserhöhung bei jeder Sitzung, in Basispunkten)

14. Dez. – 50 bp

2. November – 75 bp

21. September – 75 bp

27. Juli – 75 bp

16. Juni – 75 bp

5. Mai – 50 bp

17. März – 25 bp

Was ist passiert? Wie konnte die Fed so falsch liegen? Es hat einfach die Inflationsrate falsch vorhergesagt.

„Eine der Überraschungen, zumindest für die Fed, war, dass die Inflation viel höher ausfiel als erwartet“, schrieb Swedroe. „Ihre Prognose vom Dezember 2021 für die Inflation im Jahr 2022 sah einen Kern-VPI zwischen 2,5 % und 3,0 % vor. Es stellte sich heraus, dass die Inflation mehr als doppelt so hoch war.“

Welche Hoffnung haben wir, wenn die Fed es nicht richtig hinbekommt?

Dies hat Auswirkungen auf die Prognose im Allgemeinen. Swedroe und viele andere haben schon lange auf die schlechte Erfolgsbilanz von Börsenprognostikern hingewiesen. Aber die Federal Reserve ist ein Sonderfall: „Man würde annehmen, dass, wenn irgendjemand die Entwicklung der kurzfristigen Zinssätze genau vorhersagen könnte, es die Federal Reserve wäre – sie sind nicht nur professionelle Ökonomen mit Zugang zu einer enormen Menge an Wirtschaftsdaten.“ , aber sie legen den Leitzins der Fed fest.

Dennoch hat die Fed eine schlechte Erfolgsbilanz bei der Vorhersage nicht nur der Zinssätze, sondern auch anderer Themen wie dem BIP-Wachstum. Ich diskutiere dies in meinem Buch „Shut Up and Keep Talking: Lessons on Life and Investing from the Floor of the New York Stock Exchange“. Das eigene Forschungsteam der Fed untersuchte die Wirtschaftsprognosen der Fed von 1997 bis 2008 und stellte fest, dass die Prognosen der Fed für die Wirtschaftsaktivität in einem Jahr nicht besser waren als die durchschnittlichen Benchmark-Prognosen.

Wie kommt es dazu? Es gibt zwei Probleme:

1) Vorhersagen der Fed und aller anderen sind voller Voreingenommenheit und Unklarheiten, die die Qualität dieser Vorhersagen einschränken; Und

2) Mangel an vollständigen Informationen, da Ereignisse eintreten, die unvorhersehbar sind und die Ergebnisse beeinflussen können.

All dies sollte dazu führen, dass jeder bei Prognosen sehr bescheiden bleibt und weniger bereit ist, plötzliche Änderungen bei den Investitionen vorzunehmen. Der Schlüssel zum Investieren liegt darin, Ihre Risikotoleranz zu kennen, einen langfristigen Plan zu haben, investiert zu bleiben und Market Timing zu vermeiden.

Swedroes Fazit: „Wenn die Federal Reserve, die den Leitzins festlegt, in ihrer Prognose so falsch liegen kann, ist es unwahrscheinlich, dass professionelle Prognostiker mit ihrer Prognose genau liegen.“