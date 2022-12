Negativbilanz und Neymar-Bilanz: Kroatien zerstört Brasiliens WM-Traum im Elfmeterschießen

Brasilien scheiterte früh im Kampf um den sechsten WM-Titel. Der Rekordweltmeister unterlag Kroatien im Viertelfinale im Elfmeterschießen. Die ersten 90 Minuten blieben torlos, nach 120 Minuten stand es 1:1. Neymars Rekordtor bleibt unbelohnt.

Brasiliens Tänzer scheitern vom Fleck – und ein ganzes Land trauert erneut in tiefer Trauer: Der neue Rekordtorschütze Neymar und die Selecao verloren im WM-Viertelfinale gegen bissige Kroaten plötzlich ihre Magie, das 2:4 im Elfmeterschießen besiegelte das frühe Aus der Titelfavorit. Nach 120 Minuten gestandener Minuten stand es 1:1 (0:0). Das 0:0 nach regulärer Spielzeit sorgte für einen Negativrekord: Zum achten Mal blieb ein Spiel bei der WM in Katar 90 Minuten torlos, bisher teilten sich die Turniere von 1982, 2006, 2010 und 2014 diese „Bestnote“ mit sieben (bei der WM – Infografik).

Erst in der Verlängerung brachte Neymar Brasilien mit einem Solo (105.) in Führung und holte damit den großen Pelé als Rekordtorschützen des Landes ein. Doch Bruno Petkovic (117.) glich aus, es war Kroatiens erster Torschuss. Und dann wurde Kroatiens Torhüter Dominik Livakovic erneut zum Helden der Elfmeter, nachdem er die Japaner bereits im Achtelfinale zur Verzweiflung gebracht hatte. Nun rettete er den Versuch von Rodrygo, Marquinhos scheiterte ebenfalls am Pfosten.

Kroatien – Brasilien 1:1 (0:0) n.V., 4:2 Elfmeter Kroatien: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (ab 110. Budimir) – Brozovic (ab 114. Orsic) – Kovacic (ab 106. Majer), Modric – Pasalic (ab 72. Vlasic), Kramaric (ab 72. Petkovic), Perisic; Trainer: Dalic

Brasilien: A. Becker – E. Militao (ab 106. Alex Sandro), T. Silva, Marquinhos, Danilo – L. Paqueta (ab 106. Fred), Casemiro – Raphinha (ab 56. Antony), Neymar, Vinicius Junior (ab 64 . Rodrygo) – Richarlison (ab 84. Pedro); Trainer: Tite

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Tore: Neymar 0:1 (105+1), Petkovic 1:1 (117)

Elfmeterschießen: Vlasic 1:0, Livakovic rettet gegen Rodrygo, Majer 2:0, Casemiro 2:1, Modric 3:1, Pedro 3:2, Orsic 4:2, Marquinhos trifft den Pfosten

Zuschauer: 43.893 (in Ar-Rayyan)

Gelbe Karten: Brozovic – Danilo, Casemiro, Marquinhos

Vizeweltmeister Kroatien setzt sich im Halbfinale gegen die Niederlande oder Argentinien fort, während Brasilien einen ernsthaften europäischen Komplex entwickelt: Seit dem Finaltriumph gegen Deutschland vor 20 Jahren gab es sechs K.-o.-Duelle gegen europäische Teams – und sechs Niederlagen. Der Traum von „Hexa“, dem sechsten Titel, wird sich auch in diesem Winter nicht manifestieren.

Kroatien nimmt beim Tanzen den Platz Brasiliens ein

Kroatien hingegen etabliert sich langsam in der Weltspitze und steht zum dritten Mal nach 1998 (3.) und 2018 (2.) im Halbfinale einer WM. Altstar Luka Modrić gab gegen Brasilien erneut das Tempo vor und übernahm auch Defensivaufgaben. Auch die Bundesliga-Stars Josko Gvardiol (Leipzig) und Andrej Kramaric (Hoffenheim) standen in der Startelf und halfen, den vermeintlich übermächtigen Gegner zu entnerven. Das war beeindruckend. Im Achtelfinale gegen Südkorea (4:1) tanzte Brasilien fast zum Sieg, diesmal wirkte die Mannschaft träge.

Das zwischenzeitliche 1:0, mit dem Neymar den legendären Pelé einholte. (Foto: REUTERS)

Er war zuvor der Inbegriff von Siegesgewissheit gewesen. Auf der Busfahrt zum Education-City-Stadion sang die Mannschaft bereits vom Titel, nun wird das Finale am 18. Dezember erneut ohne Brasilien ausgetragen. Und Neymar, jetzt 30, läuft die Zeit davon. Von Rio de Janeiro bis São Paulo erreicht nur, wer sein Land mindestens einmal zu einem Campeao Mundial macht, Legendenstatus – es könnte irgendwann als Unvollendetes abtreten.

Neymars Exploit verpuffte

Die Probleme zeigten sich schon früh im Spiel, Kroatiens Trainer Zlatko Dalic ließ sein erfahrenes Team mit großem Laufeinsatz hoch angreifen. Das war der Favorit bei dieser WM nicht gewohnt. Modric setzte auch Casemiro mit Manndeckung ein – und Ex-Bayern-Profi Ivan Perišić hatte die erste Torchance (13.).

Kroatien verteidigte souverän und hatte sich vorgenommen, den Edeltechnikern mit Konsequenz und Kontern auf die Nerven zu gehen. Eine Prise gesunde Härte, auch gegen Neymar, gehörte zur Taktik, Gvardiol organisierte die Abwehr stark. Josip Juranovic machte im rechten Mittelfeld einen sehr positiven Eindruck.

Brasilien machte nach der Pause zunächst mehr Dampf. Gvardiol stand sofort im Mittelpunkt: Erst hätte er beinahe ein Eigentor erzielt (47.), dann rettete er mit einem Gleit-Tackle gegen Neymar – der allerdings im Abseits stand. Später scheiterte Neymar an Torhüter Dominik Livakovic, dem Helden des Elfmeterschießens im Achtelfinale gegen Japan (55.).

Überraschenderweise bekam Kroatien nicht weniger Ballbesitz als der Gegner, aber der Druck der Brasilianer nahm nun zu. Auch Livakovic musste gegen Lucas Paqueta eingreifen (66.), zehn Minuten später rettete er gegen Neymar. Bald ging es torlos in die Verlängerung, erst hier nahm die Begegnung Fahrt auf – und Neymar wirkte nur wenige Minuten wie der große Held.