Weltmeister, fünfmaliger Champions-League-Sieger, in Spanien bewundert und eine Legende in einem der größten Vereine der Welt: Toni Kroos ist der größte deutsche Fußballer seiner Generation. Er wird noch mindestens ein Jahr spielen. Das Ende ist in Sicht – und der 33-Jährige hat noch ein großes Ziel.

Toni Kroos möchte seine Fußballkarriere nicht unnötig verlängern. Es gebe „das ein oder andere Negativbeispiel, weil man vom Fußball einfach nicht loslassen kann“, sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit RTL und ntv: „Wenn man nicht mehr der Spieler ist, den die Leute eigentlich in sich tragen.“ Kopfrasur.“ Er „will einfach nicht, dass mir das passiert“, daher sei sein Anspruch, irgendwann „auf einem richtig guten Niveau“ aufzuhören. Kroos hat kürzlich seinen auslaufenden Vertrag beim spanischen Spitzenklub Real Madrid um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Er „hatte das Gefühl, dass diese Saison genauso gut gelaufen ist wie die letzten neun Spielzeiten in Madrid“, erklärte der 33-Jährige: „Warum sollte die nächste Saison nicht auch so laufen? Und außerdem ist es immer noch ein Spaß.“ .“ Der ehemalige Bundesliga-Profi von Bayern München und Bayer Leverkusen verriet, dass seine Frau Jessica ihm bei der Entscheidung keine Vorgaben gemacht habe: „Mach, was du willst“, sagte sie zu mir, und ich habe mich daran gehalten.“

„Wunderbares Jahrzehnt in Weiß“

Natürlich muss Kroos niemandem mehr etwas beweisen: 2014 führte er Deutschland zum Weltmeistertitel, mit dem FC Bayern München und Real Madrid gewann Deutschlands höchstdekorierter Fußballprofi fünfmal die Champions League, dreimal wurde er 2014 Meister Deutschland und Spanien. Bei Real Madrid stieg der in Deutschland allzu oft zu kritisch betrachtete Mittelfeldspieler zur Legende auf, in Spanien wird er verehrt. „Er hat immer deutlich gemacht, dass seine Zukunft bei Real Madrid oder im Ruhestand liegt“, schrieb die spanische Sportzeitung „Marca“ kürzlich in einer Würdigung, „weil er nie daran gedacht hatte, in sportlich zweitklassige Länder zu gehen.“ aber finanziell attraktiv zum Auswandern wie die USA oder Saudi-Arabien.“

Kroos war „Teil des wohl kultigsten Mittelfelds in der Geschichte von Real Madrid, ein Mittelfeld aus ihm, Luka Modric und Casemiro, das das Rückgrat der Mannschaft bildete, die zwischen 2014 und 2018 die Champions League dominierte.“ Der Brasilianer Casemiro hat den Verein mittlerweile in Richtung Premier League verlassen und im Mittelfeld von Real Madrid ist ein Generationswechsel im Gange. Junge Spieler wie Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni und Jude Bellingham werden die große Generation um Kroos und Weltfußballer Luka Modric ersetzen. „Die Betreuung dieser neuen Generation“, schrieb „Marca“, sei „Kroos‘ letzter Dienst für die Mannschaft nach einem wundervollen Jahrzehnt in Weiß.“