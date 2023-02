Neelie Kroes drängte auf ein Treffen zwischen dem CEO von Uber und dem niederländischen Premierminister während der Bedenkzeit – POLITICO

Die frühere EU-Kommissarin Neelie Kroes setzte sich dafür ein, den niederländischen Premierminister Mark Rutte während ihrer Abkühlungsphase als Kommissarin im Jahr 2015 mit dem damaligen Uber-CEO Travis Kalanick zu treffen, wie Dokumente zeigen.

Kroes schickte im August 2015 eine SMS an Rutte, um auf ein Treffen zwischen Rutte und Kalanick zu drängen, die sie gerade selbst getroffen hatte. „Hatte ein faszinierendes Treffen mit dem Gründer von Uber. Könnte mein Enkel sein. Er erinnert mich an [Apple founder] Steve Jobs, als ich ihn zu Hause besuchte. Sie sollten ihn treffen“, heißt es in dem Text. Sie fügt hinzu, dass „Travis“ in der Woche danach einfliegen könnte.

Der Text ist in einer großen Menge von Dokumenten enthalten, die am Donnerstag von der niederländischen Regierung auf Ersuchen des niederländischen Gesetzgebers nach der Untersuchung von Uber Files im vergangenen Sommer veröffentlicht wurden.

In Medienberichten auf der Grundlage von durchgesickerten internen Uber-Dokumenten wurde behauptet, Kroes habe mit niederländischen Kabinettsmitgliedern gesprochen und angeboten, während ihrer Abkühlungsphase als Kommissarin von November 2014 bis Mai 2016 Treffen mit EU-Beamten zu vereinbaren. Kroes diente zwei Zwischen 2004 und 2014 als Kommissar tätig.

Im Mai 2016, nach Ablauf ihrer Bedenkzeit, trat Kroes dem Beratungsgremium für öffentliche Politik von Uber bei.

Die Enthüllung der Dokumente löste Kritik von mehreren Gesetzgebern aus. Paul Tang von der S&D sagte, es sei „nicht das erste Mal, dass sie gegen die Regeln verstößt“.

„Lasst uns die Regeln strikt anwenden und ihre EU-Rente kürzen“, sagte Tang getwittert.

In Folge-E-Mails stimmten die Berater von Rutte zu, dass ein Besuch bei Kalanick im Moment angesichts der laufenden „Gespräche“ mit anderen Ministerien und der Vertragsverletzungsverfahren der niederländischen Verkehrsbehörden im Jahr 2015 nicht geeignet sei. Rutte traf sich schließlich im Februar 2016 mit Kalanick eine Reise ins Silicon Valley.

Das mutmaßliche Lobbyverhalten von Kroes wird von der EU-Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF untersucht.

Kurz nach den Enthüllungen von Uber Files schrieb die Kommission auch an Kroes und bat um „Klarstellung der in den Medien präsentierten Informationen“. Von europäischen Gesetzgebern befragt, hat die Kommission wiederholt erklärt, dass sie „die Angelegenheit untersucht“.

Hanne Cokelaere trug zur Berichterstattung bei.