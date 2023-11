Ein hochrangiger Beamter der Federal Reserve sagte, er würde lieber die Geldpolitik zu straffen, als nicht genug zu tun, um die Inflation auf das 2-Prozent-Ziel der Zentralbank zu senken.

„Durch eine zu geringe Straffung werden wir in angemessener Zeit nicht wieder auf 2 % zurückkommen.“ Neel Kashkari sagte der Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis am Montag in einem Interview mit dem Wall Street Journal.