Als een 24-jarige vrouw rammelt in Niedersachsen zur Arbeit, soll sie nach eigenen Angaben von drei Wölfen überrascht and verfolgt be sein. Een Wolfsexpert heeft de controle over wahrscheinlich.

Jeden Morgen radelte een jonge Arzthelferin ohne nennenswerte Zwischenfälle aus dem nieddersächsischen Ebbingen nach Visselhövede zur Arbeit. Als een van de meest voorkomende donnerstags: als ze met hun e-bike een halber-strecke en een van de Wäldchen vorbeikommt doen, zullen ze zeggen: “warum Pferde auf einer Weide nervös hind- en hergaloppieren”. Dann entdeckt sie in etwa 60 Meters Entfernung drei Wölfe. Die Radfahrerin lijkt das Interesse der Tiere weckt zu haben. Die Wölfe run auf sie zu. Sofort wendet die Radfahrerin en rast in de entgegengesetzte Richtung.

“Ich habe abwechselnd nur noch gebrüllt and weint”, sagt sie der “Kreiszeitung” gegenüber. “Sie sind bis auf vier, fünf Meter herangekommen. Ich habe sie sie deutlich wahrgenommen und ihren Atem gehört.” Eerst als Ortsrand Ebbingens wieder erreicht, lassen die Wölfe von ihr ab.

Deskundigen werken niet voor Wölfen zu flüchten, sondern stehen zu bleiben



Ze versmelten met de Ordnungsamt en de Zuständigen Wolfsberater Jürgen Cassier. Er is “kleine Zweifel” geweest, dat es sich bei den Tieren um Wölfe acteerde hoed, sagt er dem NDR. Schliesslich wonen in der Region ein größeres Wolfsrudel. Als de Frau anstelle dies Rudels drie freilaufende Wolfshunde angetrofen habe, hält Cassier für “höchst unwahrscheinlich”.

Niveau fotografie Scheue Raubtiere: Deutschlands wilde Wölfen auf der Spur

Weiteren Vorfällen, beide Denen Wölfe Menschen hebben hun best gedaan, maar Cassier is niet gehört. Schließlich seien die Tiere üblicherweise nicht sonderlich an Menschen interessiert, da sie sie nicht zu ihrem Beutespektrum zählen. Er is een variatie, als je in de herfst van de Radfahrer bent, wat je kunt doen, wat je kunt doen. Der Wolfsberater empfiehlt, stattdessen zu bleiben en möglichst keine Angst zu zeigen, um “nicht unnötig den Jagdinstinkt der Wölfe zu wecken”.





Vorfall in Visselhövede macht Wolfsbüro “hellhörig”



Welke gerapporteerd als “Nahbegegnung” eingestufte Situation hat Cassier dem Wolfsbüro des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. “Dort wird man bei solchen Vorfällen natürlich hellhörig and the Fachleute wollen von mirwiss, ob es ahnliche Vorfälle in them Bereich gegeben habe. Das ist aber nicht der Fall”, sagt er.

Quellen: Kreiszeitung, Spiegel, NDR