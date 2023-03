Mord an 19-Jähriger in Bramsche: Long Ermittlungen erwartet

Nach dem mutmasslichen Tötungsdelikt en Sexualverbrechen am Rande einer Party in einer Festhalle in Bramsche gehen die Ermittler von aufernen Befragungen and Ermittlungen aus.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-jaar am Rande einer Geburtstagsfeier im nieddersächsischen Bramsche geht die Staatsanwaltschaft Osnabrück von langwierigen Ermittlungen aus. “Dieser Fall dürfte uns noch long beschäftigen”, zei Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer auch mit Blick auf die rund 150 Gäste der Party in een Schützenhalle in der Nacht zum Sonntag.

Noch am Nachmittag hatte eine Haftrichterin Haftbefehlwegen Mordes tegen een 20-jaarlijkse fout. Aufgrund der Art, wie de Leiche der jung Frau aufgefunden oorlog, gehen die Ermittler neben een Tötungsdelikt auch von einem Sexualverbrechen aus. Erste Befragungen in der Nacht ergaben laut Staatsanwaltschaft Hinweise zu dem tatverdächtigen Deutschen, der schließlich in seiner Wohnung festgenommen wurde. Nach Angaben der Ermittler schwieg is zunächst zu den Vorwürfen.

Details noch nicht öffentlich

Die 19-jarige oorlog nach ersten Erkenntnissen während der Feier anlässlich onees 18. Geburtstages tegen 1.30 Uhr ontbreken. U kunt ervoor kiezen om uw eigen fondsen te beheren en te laten zien. Im Krankenhaus sei der Tod worden festgestellt. Details van de Todesumständen des ebenfalls duitse Opfers wollte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht nennen, um kein mögliches Täterwissen preiszugeben.

Unterstützt vom Technischen Hilfswerk und von der Feuerwehr begon een Großaufgebot der Polizei noch in der Nacht mit den Befragungen vor Ort. Alle partijen reageren niet op feestvreugde, er zijn foto’s van de machen en persoonlijke aufzunehmen, teilte die Polizei mit.

Erst am Dienstag hatte ein tödlicher Schusswaffen-Angriff auf een 16-Jährigen in Bramsche für Entsetzen in der kleinen Gemeinde bei Osnabrück gesorgt. In 81 jaar veranderen Mann schoss den Jungen voor een Mehrfamilienhaus direkt gegenüber von einer Grundschule an. Das Offer begint een dag in een kliniek.

dpa