De boervriendelijke BoerenBurgerBeweging (BBB) ​​heeft woensdag een grote overwinning behaald bij de Provinciale Statenverkiezingen, die bepalend zijn voor de samenstelling van de Eerste Kamer.

De landelijke partij kwam uit het niets en eindigde voor de centrumrechtse Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) van premier Mark Rutte in een verkiezing die werd gezien als een referendum over de prestaties van de regering.

De resultaten doen twijfels rijzen over het vermogen van de regering-Rutte om hardvochtig beleid te voeren dat gericht is op het terugdringen van de stikstofemissies van boerderijen, wat vorige zomer tot enorme boerenprotesten leidde – en bevestigt de snelle opkomst van BBB in de Nederlandse politiek.

BBB – die vóór de verkiezingen van gisteravond geen vertegenwoordiger in de Senaat had – zal naar verwachting 15 van de 75 zetels winnen en daarmee de grootste kracht worden in de Hoge Kamer van het Parlement (verbonden met een Labour-Groene coalitie), vóór de 10 zetels van de VVD, volgens om peilingen te verlaten die donderdagochtend door het ANP zijn gepubliceerd.

Het is een grote klap voor de regeringscoalitie van Rutte – bestaande uit VVD, de VVD 66, het conservatieve CDA en de ChristenUnie – die acht van de 32 zetels verloor.

“Mensen, wat is er verdomme gebeurd?” zei lijsttrekker Caroline van der Plas woensdagavond in een extatische overwinningsspeech.

De sfeer was een stuk minder vrolijk op de verkiezingsavond van de VVD, waar Rutte erkende dat de resultaten “niet waren wat (hij) wilde”, maar zei dat de stabiliteit van zijn kabinet niet in twijfel werd getrokken.

De verkiezingen veranderden in een referendum over het bewind van Rutte, waarbij 60 procent van de kiezers zei dat ze hun mening over de regering wilden uiten door te stemmen – en 46 procent zei het beleid af te keuren, volgens een online peiling van Ipsos, gepubliceerd door de openbare omroep NOS op woensdagavond. De opkomst bij de verkiezingen was 57,5 ​​procent.

De boerenpartij, drie jaar geleden opgericht als reactie op de zogenaamde stikstofcrisis, is nu de derde grootste politieke kracht in Nederland, met 16 procent van de nationale stemmen volgens POLITICO’s Poll of Polls.