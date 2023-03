Een populistische partij die slechts vier jaar geleden werd opgericht, zal donderdag de grootste partij worden bij de Nederlandse provinciale verkiezingen voor de Eerste Kamer, na een golf van protesten van boze boeren.

De Boer-Burger Beweging (BBB), of Farmer-Citizen Movement, zal naar verwachting 16 of 17 zetels winnen in het 75 zetels tellende Hogerhuis van het Nederlandse nationale parlement.

De partij won aan populariteit toen de protesten van Nederlandse boeren de afgelopen jaren toenamen en ook wat wereldwijde steun kreeg, onder meer van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en andere rechtse of populistische figuren.

De boeren demonstreren tegen de plannen van de regeringscoalitie van premier Mark Rutte om de stikstofuitstoot te verminderen door de veestapel te verminderen en mogelijk boerderijen te sluiten.

Hoe hebben andere partijen deze verkiezing uitgevoerd?

De vier partijen in de regerende centrumrechtse coalitie leden aanzienlijke verliezen. Gecombineerd zullen ze naar verwachting minder dan een derde van de Senaatszetels hebben.

“Dit is niet de overwinning waarop we hadden gehoopt”, zei Rutte, die sinds 2010 premier is, na de eerste voorspellingen.

De mederegerende christen-democratische partij wordt gezien als een van de grootste verliezers van deze verkiezingen en verliest bijna de helft van haar zetels. De partij heeft van oudsher veel boeren en conservatieve kiezers op het platteland vertegenwoordigd.

De Partij van de Arbeid (PvdA) en de Groenen (GroenLinks) gaan samen naar verwachting 15 zetels halen, zo blijkt uit de voorlopige uitslag.

De resultaten dwingen de coalitie van Rutte om te kiezen voor ofwel een links georiënteerd blok met milieuambities, ofwel voor de BBB. Dit laatste heeft tot doel het beleid inzake het terugdringen van de nitraatverontreiniging te verzachten.

“Er is een keuze in de senaat – links of rechts”, zei Groenenleider Jesse Klaver.

Ondanks zijn kleine landmassa is Nederland een van Europa’s meest productieve landbouwproducenten en -exporteurs.

Een ‘historische’ les voor de coalitie van Rutte?

Krantenkoppen over een “historische les” en een “afrekening met het kabinet-Rutte” haalden donderdag de Nederlandse kranten.

De BBB speelt in op populistische sentimenten en wrok jegens de reguliere politiek en doet een beroep op kiezers die zich genegeerd voelden door de regering van Rutte.

“Normaal gesproken blijven mensen thuis als ze de overheid niet meer vertrouwen”, zei BBB-leider Caroline van der Plas in een overwinningsspeech. “Vandaag hebben ze laten zien dat ze niet thuis willen blijven – ze willen dat hun stem wordt gehoord.”

Maar de opkomst bleek slechts licht te zijn gestegen. Bijna 58% van de kiesgerechtigden bracht woensdag zijn stem uit, vergeleken met 56% in 2019, aldus de NOS.

Tussentijdse verkiezingen worden doorgaans gezien als een kans voor kiezers om hun woede te uiten over de regerende coalitie in Nederland, en marginale partijen hebben er in het verleden kortstondige successen mee behaald.

Vier jaar geleden won het populistische Forum voor Democratie (FVD) het grootste deel van de verkiezingen, maar het leed grote verliezen bij de stemming van woensdag en zou naar verwachting slechts 2 zetels in het hogerhuis hebben.

Alle ogen gericht op nitraat

De Nederlandse regering streeft ernaar de uitstoot van verontreinigende stoffen, voornamelijk stikstofoxide en ammoniak, in 2030 met 50% te verminderen.

Boeren zeggen dat de plannen van de regering, waaronder het verminderen van de veestapel met een derde en mogelijk de “onteigening” van boerderijen, onterecht gericht zijn op hen in vergelijking met sectoren als industrie en transport.

“Laten we hopen dat we oplossingen kunnen vinden die onze natuurlijke omgeving ten goede komen en perspectief bieden aan boeren, vooral jonge boeren, die op zoek zijn naar een duurzame toekomst”, zei Frans Timmermans, de klimaatchef van de EU, terwijl hij de BBB feliciteerde met een “ongelooflijke resultaat.”

Van der Plas zegt dat de stemming van woensdag over meer ging dan de kwestie van de vervuiling op de boerderij.

“Nitraat staat symbool voor onvrede in het land”, zei ze donderdag tegen de NOS, eraan toevoegend dat veel BBB-kiezers zich “niet gehoord, ongezien” voelen door politici in Den Haag.

fb/mh (AFP, AP, dpa, Reuters)