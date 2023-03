Duizenden boeren protesteerden zaterdag in Den Haag tegen de plannen van de Nederlandse regering om de nitraatuitstoot te verminderen, terwijl milieuactivisten demonstreerden tegen wat zij bestempelen als staatssteun voor fossiele brandstoffen.

De demonstraties vonden plaats in de aanloop naar de provinciale verkiezingen van woensdag. Ze komen na protesten eerder deze maand in buurland België, waar Vlaamse boeren het centrum van Brussel blokkeerden met 2.700 tractoren vanwege een regionaal plan om de uitstoot te beperken.

De politie in Den Haag heeft een onbekend aantal tractoren aangehouden die op weg waren naar de boerendemonstratie zaterdag, meldt Associated Press. Volgens het rapport verbood de stad op twee na alle “symbolische” tractoren van deelname, daarbij verwijzend naar bezorgdheid over de veiligheid.

Meer dan 10.000 boeren namen deel aan het protest, velen droegen de omgekeerde Nederlandse vlaggen die synoniem zijn geworden met boerenprotesten, meldde Reuters.

Sommige klimaatactivisten braken door politielijnen en blokkeerden urenlang een hoofdweg naar de stad, meldde het AP. Zaterdagmiddag heeft de politie een waterkanon ingezet op demonstranten die weigerden de weg te verlaten, aldus de dienst.

Soortgelijke demonstraties werden afgelopen zomer gehouden in Nederland nadat de regering een overeenkomst had goedgekeurd om de stikstofuitstoot in sommige regio’s met wel 70 procent te verminderen. Het plan raakt vooral de agrarische sector, de grootste uitstoter van ammoniak en stikstof.