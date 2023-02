De Nederlandse regering heeft zaterdag de uitzetting bevolen van verschillende Russische diplomaten vanwege de “voortdurende pogingen van Rusland om inlichtingenofficieren onder diplomatieke dekking in Nederland te plaatsen”.

Nederland zei ook dat het maandag zijn consulaat-generaal in St. Petersburg en dinsdag het Russische handelskantoor in Amsterdam zal sluiten.

De stappen zijn de laatste ontwikkeling in lopende onderhandelingen over visa voor diplomaten: Nederland heeft afgelopen maart 17 Russische diplomaten uitgezet vanwege spionageproblemen na de Russische invasie van Oekraïne – waarna Rusland 15 Nederlandse diplomaten uitzette.

“Onderhandelingen met Rusland over de voorwaarden voor het heen en weer sturen van diplomaten naar diplomatieke posten zijn tot nu toe op niets uitgelopen”, zei de regering zaterdag in een verklaring. “Rusland blijft proberen om heimelijk inlichtingenofficieren als diplomaten in Nederland te plaatsen. Tegelijkertijd weigert Rusland visa af te geven aan Nederlandse diplomaten om het consulaat-generaal in St. Petersburg en de ambassade in Moskou te bemannen.”

Het beschreef de situatie als “onaanvaardbaar” en “onhoudbaar”. De Nederlandse regering voegde eraan toe dat het “belangrijk was om de ambassades open te houden als communicatiekanaal, ook nu de betrekkingen met Rusland moeizamer zijn dan ooit”.

De diplomaten hebben nu twee weken de tijd om het land te verlaten.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het “passend zal reageren” op het Nederlandse besluit, aldus een rapport van het Russische staatspersbureau RIA Novosti.