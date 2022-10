Neapel holt Gruppensieg: Liverpool zieht ins CL-Achtelfinale ein

Während Jürgen Klopp mit seinem FC Liverpool in der englischen Premier League hinterherhinkt, dominieren die Reds in der Champions League und erreichen das Achtelfinale. Doch die ungeschlagenen Neapel gewinnen die Gruppe. Tottenham mit Drama gegen Sporting, Inter weiter unangefochten.

Für Jürgen Klopp und den FC Liverpool läuft es zumindest in der Champions League gut: Der englische Vizemeister hat mit einem 3:0 (1:0)-Sieg bei Ajax zum sechsten Mal in Folge das Achtelfinale erreicht Amsterdam. Auch Inter Mailand und der FC Porto sind am Mittwoch früh weitergekommen, während der FC Barcelona wie im Vorjahr das Achtelfinale verpasst.

Liverpool hatte in Amsterdam zunächst Glück, bevor Stürmerstar Mohamed Salah (42.) in Führung ging, vergab Ajax gleich mehrere hochkarätige Chancen. Nach der Pause sammelten Neuzugang Darwin Nunez (49.) und Harvey Elliott (51.) Millionen. Das Klopp-Team verlor in der Premier League beim Tabellenletzten Nottingham Forest mit 0:1 (0:0) und ist nur noch Achter.

Kanes Last-Minute-Tor wird aufgehoben

Liverpools Ligakonkurrent Tottenham hingegen muss in der völlig offenen Gruppe D nach einem 1:1 (0:1) gegen Sporting Lissabon zittern. Der vermeintliche Siegtreffer von Top-Stürmer Harry Kane (90+5), der den Einzug ins Achtelfinale bedeutet hätte, wurde für eine Abseitsstellung kassiert. Den fünften Sieg im fünften Spiel der Gruppe A erzielte der zuvor qualifizierte SSC Napoli durch einen 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Glasgow Rangers.

Der FC Porto sicherte sich mit einem 4:0 (1:0)-Erfolg bei Tabellenführer FC Brügge das Ticket für das Achtelfinale, weil Bayer Leverkusen gegen Atlético unentschieden spielte. Die Belgier, die bereits sicher weitergekommen sind und am kommenden Dienstag bei der Werkself zu Gast sind, scheiterten zweimal per Elfmeter.

Unterdessen besiegelte Inter mit einem 4:0 (2:0)-Erfolg gegen Viktoria Pilsen das Aus für Barca, bevor die Katalanen sogar zu Hause gegen Bayern München (0:3) spielten. Wie im Vorjahr spielt Barcelona nur noch in der Europa League. Für Inter erfolgreich waren die ehemaligen Bundesliga-Profis Henrich Mchitarjan (35.) und Edin Dzeko (42., 66.) sowie der Belgier Romelu Lukaku (87.) bei seinem Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause. Damit stehen zwölf der 16 Achtelfinals fest.