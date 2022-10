Neapel 3 – 0 Rangers

Napoli hat am Mittwochabend noch mehr Elend über die glücklose Europameisterschaft der Rangers gehäuft, als Giovanni Simeones Doppelpack und ein später Kopfball von Leo Ostigard einen überzeugenden 3: 0-Sieg in Neapel sicherten.

Napoli-Trainer Luciano Spalletti bestand darauf, dass seine Mannschaft die Rangers vor dem Spiel auf keinen Fall unterschätzen würde, aber ihre Leistung erzählte eine andere Geschichte.

Die Italiener, Spitzenreiter der Serie A und Tabellenführer der Gruppe A, demonstrierten mit einer Leistung, die die sieglosen Schotten innerhalb von 16 Minuten in der ersten Halbzeit umgehauen hat, genau, warum sie sowohl an der heimischen als auch an der europäischen Front dominieren.

Bild:

Ryan Kent von den Rangers sieht während des Napoli-Spiels niedergeschlagen aus





Simeones schnelles Doppel brachte Napoli zum Überholen, bevor Ostigard einen Kopfball an einem hilflosen Alan McGregor aus einer punktgenauen Ecke von Giacomo Raspadori vorbeiführte.

Mit perfekten Ergebnissen vor dem Showdown mit Liverpool nächste Woche ist Napoli die erste italienische Mannschaft, die ihre ersten fünf Spiele einer Champions-League-Saison gewonnen hat, seit Juventus 2004/05 das gleiche Kunststück vollbracht hat.

Die Gers hingegen haben alle fünf Spiele der Gruppe A verloren und dabei 19 Gegentore kassiert.

Weitere folgen…

Was kommt als nächstes?

Rangers sind am Samstag wieder in der schottischen Premier League, wenn sie nach Aberdeen reisen; Anpfiff 15 Uhr. In ihrem letzten Spiel in der Gruppenphase der Champions League am Dienstag, dem 1. November, werden sie Ajax bei Ibrox willkommen heißen.

Napoli empfängt Sassuolo am Samstag in der Serie A, bevor es am Dienstag im letzten Gruppenspiel der Champions League nach Liverpool geht.