NBA-Legende Shaquille O’Neal: Erst seine Kinder beruhigten den Superstar

Shaquille O’Neal gewann vier Meistertitel in der NBA und wurde 1996 mit dem US-Team in Atlanta Olympiasieger.

Shaquille O’Neal erinnert sich an Aggressionen während seiner Spielerkarriere. Nur seine Kinder beruhigten ihn entsprechend.

Basketball-Superstar Shaquille O’Neal (50) ist eine lebende NBA-Legende. Der 2,16-Meter-Hüne hat im Laufe seiner 19-jährigen Profikarriere viermal die nordamerikanische Profiliga gewonnen. In einem neuen Interview mit People erinnert sich „Shaq“, wie er oft genannt wurde, jedoch an Aggressionen während seiner aktiven Karriere.

So baute O’Neal sein eigenes Zuhause ab, vor allem nach schmerzhaften Niederlagen. „Nach einem schlechten Spiel, besonders wenn ich schuldhaft meine Freiwürfe verpasst habe, bin ich ausgeflippt“, verrät der 15-malige NBA-All-Star. „Ich habe das Haus abgerissen. Ich war der Hulk“.

Er habe auf dem Schulhof „fast jemanden umgebracht“.



O’Neals aggressive Tendenzen waren bereits in seiner Jugend offensichtlich. Oft wechselte die Familie O’Neal ihren Wohnort und „Shaq“ suchte den amtierenden Platzhirsch zunächst in seiner neuen Heimatstadt, verprügelte ihn und nahm seine Position ein. „Ich hätte fast jemanden umgebracht“, erinnert sich O’Neal an eine Schlägerei auf dem Schulhof. Anschließend wurde ihm das örtliche Gefängnis gezeigt und er versuchte sich fortan lieber als Klassenclown. Beides waren Mechanismen, um seine Unsicherheiten zu umgehen.

Nur seine Kinder besänftigen Shaquille O’Neal



Der ehemalige NBA-Superstar berichtet auch, dass er sich erst beruhigt habe, nachdem er sechs Kinder bekommen habe. „Sobald ich die Gesichter meiner Kinder sah, konnte ich mich verwandeln“, sagt O’Neal. Seine Basketballspielergebnisse waren für die Youngsters nicht wichtig. „Du kommst nach Hause und sie kümmern sich nicht darum. Vierzig Punkte? Es ist wie: ‚Hey, Daddy!‘ Zwei Punkte? ‚Hey, Daddy!‘.“

SpotOnNews