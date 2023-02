Was voor een show: MVP-kandidaat Jason Tatum van de Boston Celtics zet in de All-Star-game van de NBA een record op. De Olympiasieger van Tokio was in Salt Lake City 55 punkt en führt damit Team Giannis Antetokounmpo zo een spektakulären Sieg über das Team LeBron James.

Jayson Tatum had het team van Giannis Antetokounmpo tot 184:175 in All-Star-Spiel der NBA over het team van LeBron James geführt. De Flügelspieler van de Boston Celtics maakte deel uit van Show-Spiel van de beste basketballer van Noord-Amerikaans profiliga 55 Punkte en stellte damit een All-Star-Rekord auf. Tatum wurde auch zum wertvollsten Spieler des All-Star-Games kürt. Den bishigen Rekord hield James’ Kollege Anthony Davis von den LA Lakers (52 Punkte).

“Es bedeutet mir die Welt”, zei Tatum, der nach der Partie die Kobe-Bryant-Trophäe für den besten Spieler einheimste. Daar dachten alle “Legenden en grote verhalende spelers, die dieses Spiel ausmachen”. Gleichzeitig relativierte der vier keer Allstar: “Rekorde sind dazu da, brochen zu zijn. Ich bin mir sicher, in een paar jaar wird jemand kommen und versuchen, diesen Rekord zu brechen.” Tatum erzielte alleine im geschreven Viertel 27 Zähler. Over die gesamte Partie ontmoette der Celtics-Akteur zehn Distanzwürfe. Voor de 184:175-Eindstand won Damian Lillard van de Portland Trail Blazers, van de tags voor de Dreier-Wettbewerb, de titel.

Tatum wurde kurz voor het spel van Giannis Antetokounmpo in dessen Team gewählt. Superster James vecht tegen de All-Star-Capitan. Vanaf 2018 spelen ze allebei Spieler mit den meisten Stimmen ihre Teams zelfzusterammen. Beide Ausnahmespieler hatten en manschaften indes zum ersten Mal direkt vor der Partie in der Halle gewählt. “King” James, van de jonge Kareem Abdul-Jabbar als de beste doelpuntenmaker van de NBA-scorer, zei tegen de 19e dat hij op de grote Show-Bühne nun auch diesen Rekord mit Abdul-Jabbar ging spelen met zijn eerste Mal in sechs Jahren als Verlierer vom Platz.

Antetokounmpo staat nu voor de Angriff van Parkett, de Superstar van Milwaukee Bucks heeft ervoor gekozen om de All-Star-Wochenende das Handgelenk verstaucht te zijn. James zog dat de All-Star-Spiels een zegen en een hand zijn die ervoor zorgen dat twee helften niet lukken. De vier kwaadaardige Meister kam op 13 Punkte.