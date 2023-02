CNN

—



Het perfecte record van 5-0 van Los Angeles Lakers-icoon LeBron James als aanvoerder van de NBA All-Star Game is tot een einde gekomen nadat zijn team zondagavond met 184-175 werd verslagen door Team Giannis in Salt Lake City, Utah.

Bij het ontvangen van de winnende trofee zei All-Star-kapitein en Milwaukee Bucks-ster Giannis Antetokounmpo gekscherend “Winnaar, winnaar kippendiner.”

De 72e All-Star Game sloot een weekend lang een showcase af van de meest getalenteerde spelers van de competitie, die voor het eerst in 30 jaar in Utah werd gehouden.

Beide teams speelden om bijna $ 1 miljoen in te zamelen voor hun geselecteerde goede doelen – Big Brothers Big Sisters of Utah voor Team LeBron en Raise the Future voor Team Giannis.

Jayson Tatum, aanvaller van Boston Celtics, eindigde de wedstrijd met 55 punten, waarmee hij een nieuw All-Star Game-record vestigde. Tatum werd uitgeroepen tot MVP van het spel.

“Het betekent de wereld,” zei Tatum toen hem werd gevraagd naar de betekenis van het verslaan van het record.

“Je denkt aan alle legendes en geweldige spelers om in dit spel te spelen en in alle eerlijkheid, records zijn bedoeld om te breken”, zei Tatum na de wedstrijd op de TNT-uitzending. “Dus ik zal het zo lang mogelijk vasthouden, maar ik weet zeker dat er over een paar jaar iemand zal langskomen die zal proberen het te breken.”

Tijdens de rust eerde de competitie James, die eerder deze maand het NBA-scorerecord brak. Hij werd vergezeld door Lakers-legende Kareem Abdul-Jabbar en Utah Jazz-legende Karl Malone, die respectievelijk de tweede en derde plek op de NBA-scorelijst aller tijden bezetten.

James werd uitgesloten van de wedstrijd na een handblessure, nadat hij blijkbaar in de eerste helft met zijn hand op de rand had geslagen, volgens de uitzending van TNT. Hij sloot de avond af met 13 punten en vier assists.

‘Het komt wel goed met me. Ik denk niet dat het teveel is om je zorgen over te maken, maar uit voorzorg moest ik de rest van de avond vrij nemen”, zei James na de wedstrijd.

De wedstrijden van het weekend begonnen vrijdag met een All-Star Celebrity-game met rappers 21 Savage en Cordae, acteur Simu Liu, tennisster Frances Tiafoe, NFL-speler DK Metcalf en zangers Nicky Jam, Janelle Monáe en Ozuna.

De beroemde spelers werden gecoacht door Ryan Smith, Utah Jazz-gouverneur en ere-aanvoerder, en drievoudig NBA-kampioen Dwyane Wade.

Ook op vrijdag streden vier teams in de Rising Stars-confrontaties, met de beste rookie- en tweedejaarstalenten in de competitie.

De line-up van zaterdag omvatte een Skill Challenge, Three-point Contest en Dunk Contest.

Mac McClung werd gekroond tot NBA Slam Dunk-kampioen, scoorde een perfecte 50 voor drie van zijn vier dunks en sloot een week af waarin hij een wederzijds contract tekende bij de Philadelphia 76ers.