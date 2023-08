Als Adolf Hitler im Januar 1933 an die Macht kam, ähnelte das Radio dem, was das Internet in seinen Anfängen war: ein mächtiges, neues Medium zur Verbreitung von Informationen. Ein großer Unterschied: Radio war teuer. Der Besitz eines solchen könnte mehr als einen Monatslohn kosten.

Schon früh erkannten die Nazis den propagandistischen Wert des Radios. Bald würden sie damit Einfluss auf die damals 70 Millionen Menschen Deutschlands nehmen. Kurz nachdem Hitler Reichskanzler geworden war, zwang Propagandaminister Joseph Goebbels deutsche Hersteller, billige Radioempfänger zu verkaufen.

Das erste Modell, der VE301, stand für Volksempfänger und das Datum, an dem Hitler deutscher Reichskanzler wurde: 30. Januar. Der Preis wurde von der Regierung auf 76 Reichsmark festgelegt und war damit für die meisten Haushalte erschwinglich.

Der Rabatt hat sich ausgezahlt. Auf der Deutschen Funkausstellung am 18. August 1933 in Berlin wurden 100.000 Geräte verkauft. Bis dahin lebten in Deutschland etwa vier Millionen Haushalte, die den Rundfunkbeitrag für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zahlten. Bis zur Kriegsmitte vervierfachte sich diese Zahl. Die monatliche Gebühr von zwei Reichsmark floss an das Propagandaministerium von Goebbels.

Popagandaminister Joseph Goebbels zwang deutsche Hersteller, billige Radioempfänger zu verkaufen Bild: picture Alliance / akg

Staatlich kontrollierte Informationen

Um den Einfluss zu maximieren, wurden ehemals unabhängige Rundfunkanstalten im Rahmen der Gleichschaltungspolitik zusammengefasst, wodurch die Institutionen an die offiziellen Richtlinienpunkte angepasst wurden. Goebbels machte keinen Hehl daraus: „Das Radio gehört uns.“

Die einzigen beiden Sendungen waren nationale und lokale Informationen, beginnend mit der Standardbegrüßung „Heil Hitler“ und reichlich Sendezeit für Adolf Hitler.

Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939 gewann das Radio noch mehr an Bedeutung. Militärmärsche ersetzten die Tanzmusik, und es gab ständig – und oft ausgeschmückte – Berichte von der Front. Wenn es schlechte Nachrichten gab, wandte sich das Radio der Unterhaltung zu, beispielsweise Konzerten.

Goebbels verwandelte die Niederlage Stalingrads im Jahr 1943 in eine Kampagne für mehr Krieg. In einer Rundfunkansprache am 18. Februar 1943 in Berlin fragte er: „Wollen Sie den totalen Krieg?“ Die Antwort des begeisterten Publikums war ein klares „Ja!“ und viel Applaus.

Einen Tag nach seiner Ernennung zum Reichskanzler im Januar 1933 wandte sich Adolf Hitler per Funk an die Bevölkerung Bild: akg-images/picture Alliance

Ausländische Programme verboten

Propaganda kann jedoch nur so weit gehen. Als Deutschland den Krieg verlor, begannen die Deutschen zu Hause das Vertrauen in ihr nationales Radio zu verlieren. Viele wandten sich an ausländische Sender wie die BBC. Dies war strengstens verboten, und denjenigen, die beim Abhören „feindlicher Sender“ erwischt wurden, drohte die Todesstrafe.

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Radio zum Ausbruch des Krieges beigetragen hat. Am 1. September 1939 hörten die Deutschen einen Bericht über einen polnischen Angriff. Das war natürlich eine Fälschung, aber es ermöglichte Hitler, über den Äther zu verkünden, dass die Kämpfe im Gange seien. Deutschland marschierte unter falschen Vorwänden in Polen ein.

Es endete so, wie es begann: mit Propaganda und Fake News. Hitlers Selbstmord in seinem Bunker im belagerten Berlin blieb der Öffentlichkeit verborgen. Stattdessen wurde am 1. Mai 1945 glamourös über seinen Tod als Folge der Kämpfe gegen die sowjetische Invasion berichtet.

Noch eine Lüge, aber da war es schon egal. Der Krieg endete wenige Tage später mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. Mit dem Ende des nationalsozialistischen Deutschlands endete auch die Propagandamaschinerie der Nazis, in der das Radio eine führende Rolle spielte.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.

