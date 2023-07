Nazi Karl Kaufmann: Durch Totalversagen wurde er zum mächtigsten Mann Hamburgs

Auf der Kreditseite hatte Karl Kaufmann absolut nichts. Kein Schulabschluss, keine abgeschlossene Ausbildung, geschweige denn ein Studium. Im Gegenteil: Er war ein Schwindler, ein Dieb, durch und durch korrupt und psychisch labil. Kurzum: ein Totalausfall. Und doch: Er hat es geschafft. Dank der Skrupellosigkeit, mit der er seine Gegner ausschaltete, und dank der Protektion Adolf Hitlers wurde dieser Hilfsarbeiter zum mächtigsten Mann Hamburgs und sogar ganz Norddeutschlands.

Karl Kaufmann. Gauleiter, Reichsstatthalter, Leiter der Landesregierung, Leiter der Landes- und Kommunalverwaltung und Reichsverteidigungskommissar im Wehrkreis X – kaum jemand hatte im nationalsozialistischen Deutschland so viele Ämter inne und sammelte so viel Macht an wie er. Gleichzeitig gab es kaum jemanden, der so viel Schuld auf sich nahm.

Zur Amtseinführung von Karl Kaufmann als Reichsstatthalter: Parade auf dem Rathausmarkt. Privatgelände Zur Amtseinführung von Karl Kaufmann als Reichsstatthalter: Parade auf dem Rathausmarkt.

Karl Kaufmann: Kaum jemand hatte so viel Macht

Kaufmann selbst initiierte die Deportation Tausender Juden, ließ politische Andersdenkende rücksichtslos verfolgen, quälen, foltern und ermorden. Er war Hitler gegenüber loyal. Erst als ihm klar wurde, dass der Krieg verloren war, wechselte Kaufmann die Seite und leitete die Kapitulation der Stadt ein. Er habe das nicht getan, weil ihm Hamburg oder die Bevölkerung am Herzen lägen. Er wollte seine eigene Haut retten. Nicht mehr.

Karl Kaufmann wurde am 10. Oktober 1900 in Krefeld als Sohn eines mittelständischen Wäschereibesitzers geboren. Er wächst in Elberfeld auf, ist ein schwieriges Kind. Immer wenn er seinen Willen nicht durchsetze, sei der kleine Karl so jähzornig, dass er alles in Stücke reiße, sagt ein Zeuge.

Karl Kaufmann in jungen Jahren als politischer Agitator. MOPO-Archiv Karl Kaufmann in jungen Jahren als politischer Agitator.

Nach mehrmaligem Schulwechsel verließ er 1917 das Gymnasium ohne Abschluss und meldete sich im Ersten Weltkrieg als Freiwilliger. Die Kapitulation Deutschlands hindert ihn daran, an die Front zu gehen. Kaufmann leidet sehr darunter, dass ihm nicht die Möglichkeit gegeben wird, sich auf dem Schlachtfeld zu beweisen.

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er sich sofort ethnisch antisemitischen paramilitärischen Gruppen anschließt. Als Angehöriger eines nationalistischen Freiwilligenkorps war er 1920 an der Niederschlagung der Roten Ruhrarmee und 1921 am Kampf gegen polnische Einheiten in Oberschlesien beteiligt. Als die Franzosen 1923 ins Ruhrgebiet einmarschierten, gehörte er zu einer rechten Terroristengruppe, die Bombenanschläge auf Kohlezüge und Eisenbahnbrücken verübte und nicht davor zurückschreckte, Besatzungssoldaten und sogenannte „französische Spione“ zu ermorden.

Beruflich erleidet Kaufmann nur Misserfolge. Zunächst wollte er Landwirt werden, brach die Ausbildung jedoch ab. Anschließend beginnt er eine kaufmännische Lehre im Betrieb seines Vaters, die er jedoch ebenfalls nicht abschließt. Kaufmann geht daraufhin nach Bayern und wird Hilfsarbeiter. Manchmal steckt ihm seine Mutter heimlich Geld zu.

Joseph Goebbels ist Karl Kaufmanns bester und einziger Freund

Hitler besucht Hamburg am 17. August 1934. Hinter ihm links Reichsstatthalter Karl Kaufmann, rechts Reichspropagandaminister Joseph Goebbels. Staatsarchiv Hamburg Hitler besucht Hamburg am 17. August 1934. Hinter ihm links Reichsstatthalter Karl Kaufmann, rechts Reichspropagandaminister Joseph Goebbels.

1922 trat er der NSDAP bei und beteiligte sich aktiv an den Vorbereitungen zum Hitler-Putsch am 9. November 1923 in München. Als Dank wird er 1925 zum Leiter des neuen NSDAP-Bezirks Nordrheinland ernannt. Zum Bezirksleiter ernennt Kaufmann einen damals völlig unbekannten Mann: Joseph Goebbels. Der spätere Reichspropagandaminister („Wollen Sie den totalen Krieg?“) war damals „Kaufmanns bester und einziger Freund“, wie der Historiker Frank Bajohr schreibt.

Goebbels erlebte Kaufmann als „labil, innerlich völlig zerrissen, ruhelos, ungegoren und ungezügelt“. Goebbels nennt Kaufmann „ein typisches Halbgenie ohne Halt und Ziel“. Anfang Januar 1926 war Goebbels dabei, als sein Freund versuchte, sich das Leben zu nehmen, und ihn im letzten Moment aufhielt: „Er schrie wie ein Besessener und wollte zur Wupper“, schrieb Goebbels in sein Tagebuch.

Kaufmanns Parteikarriere im Ruhrgebiet endete abrupt. Da sich herausstellte, dass er in die Parteikasse gegriffen hatte, musste er 1928/29 zurücktreten. Außerdem wird ihm vorgeworfen, ein „Medaillenbetrüger“ zu sein: Er lieh sich von einem Bekannten das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, ließ sich damit fotografieren und gab sich öffentlich als Frontkämpfer aus.

Hitlers Besuch am 17. August 1934: Der Reichskanzler zusammen mit Reichsstatthalter Karl Kaufmann auf dem Flughafen in Fuhlsbüttel. Staatsarchiv Hamburg Hitlers Besuch am 17. August 1934: Der Reichskanzler zusammen mit Reichsstatthalter Karl Kaufmann auf dem Flughafen in Fuhlsbüttel.

Kaufmanns politische Karriere hat den Tiefpunkt erreicht. Aber er hat Glück. Hitler gibt ihm eine weitere Chance. Ein letzter Test! Kaufmann ist dazu bestimmt, einen besonders verrufenen NSDAP-Gau auf Vordermann zu bringen, in dem jeder gegen jeden intrigiert, der zudem finanziell und organisatorisch völlig ausgelaugt ist – den Hamburger Gau. Aber Kaufmann habe „einen schönen Stall zum Ausmisten“, schreibt Goebbels in sein Tagebuch und fügt wenig optimistisch hinzu: „Ich fürchte, das wird ihm nicht gelingen.“

Doch Goebbels irrt: Kaufmann hat inzwischen etwas Neues gelernt. Er versteht es nun, sich in den Intrigen innerhalb der Partei zu behaupten. In Hamburg gelingt es ihm, ein Kraftpaket aufzubauen. Er eliminiert seine innerparteilichen Gegner, strukturiert die Parteiverwaltung um und macht die örtliche NSDAP zu einer schlagkräftigen Kraft.

Reichsstatthalter Karl Kaufmann in seinem Büro. Staatsarchiv Hamburg Reichsstatthalter Karl Kaufmann in seinem Büro.

Im März 1933, als Kaufmann die Macht im Hamburger Rathaus übernahm, stellte er sogenannte Suchtrupps aus berüchtigten SA-Schlägern zusammen und ließ sie Jagd auf Kommunisten, Sozialdemokraten und Juden machen. Kaufmann, der am 16. Mai 1933 zum Reichsstatthalter ernannt wurde und damit den Höhepunkt seiner Macht erreicht hatte, ordnete persönlich den Bau des Konzentrationslagers Fuhlsbüttel an. Als er das Lager inspiziert, wirft sich ein blutüberströmter jüdischer Häftling ihm zu Füßen und bittet um Gnade. Kaufmann zischt nur: „Get ihn aus meinen Augen.“ Das ist der Charakter von Hamburgs neuem starken Mann.

Kaufmanns Regierungsstil: ein System der Korruption und Patronage

In der Öffentlichkeit präsentiert sich Kaufmann als volksnaher Volkstribun, der ebenso autokratisch regiert wie ein Kurfürst. Er ordnet an, die Fahrpreise für öffentliche Verkehrsmittel zu senken, die Löhne der Arbeiter zu erhöhen und den Urlaub zu verlängern. Er finanzierte die sogenannte „Weihnachtsspende des Reichsstatthalters“ für Bedürftige und förderte während des Krieges Kinder, die nach Luftangriffen zu Waisen wurden. Kaufmann nutzt bewusst den Sozialpopulismus, um Menschen auf seine Seite zu ziehen. Er hat Erfolg damit. Viele Bürger verehren ihn, auch nach dem Krieg nennen sie ihn „Kuddel Kaufmann“.

Karl Kaufmanns Amtssitz als Reichsstatthalter: das Budge Palais. dpa Karl Kaufmanns Amt als Reichsstatthalter: das Budge-Palais in Rotherbaum.

Hinter den Kulissen regiert der Reichsstatthalter die Stadt mit einem System aus Korruption und Patronage. Mit der Gründung der sogenannten „Hamburger Stiftung von 1937“ baute Kaufmann ein Finanzsystem außerhalb des Stadthaushalts auf, das er allein kontrollierte.

Die Stiftung speist sich aus öffentlichen Mitteln, aus Spenden der Hamburger Wirtschaft, aus Zwangsabgaben der städtischen Betriebe, vor allem aber aus sogenannten „Arisierungsspenden“. Das Finanzvolumen der Stiftung beträgt zehn Millionen Reichsmark. Geld, mit dem Kaufmann die Loyalität von Parteimitgliedern erkauft. Häuser, Geschäfte und Geschäfte, die er Juden wegnimmt, verteilt er an seine Favoriten.

Kaufmanns größte Schuld: die Deportation der Juden

Das dunkelste Kapitel in Kaufmanns Herrschaft ist die Vertreibung der Juden. Ein Bombenangriff auf Hamburg am 15. September 1941 veranlasste ihn, Adolf Hitler zu bitten, mit der Deportation der jüdischen Bevölkerung zu beginnen. Nur weil Kaufmann Ersatzwohnungen für die ausgebombten nichtjüdischen Bürger brauchte, mussten Tausende kurz darauf die Reise in den Tod antreten. Der Historiker Frank Bajohr ist überzeugt: Kaufmanns Antrag war der entscheidende Anstoß für die Deportation aller Juden aus Deutschland.

Als britische Bomber im Sommer 1943 weite Teile Hamburgs in Schutt und Asche legten, erkannte Kaufmann, dass der Krieg nicht zu gewinnen war. Der Reichsstatthalter beginnt, sich auf die Zeit nach Hitler vorzubereiten. Im Duvenstedter Bach, einem Naturschutzgebiet, das er seit 1939 auf Kosten der Steuerzahler zu einem Privathaus ausbauen ließ, hortet er heute Unmengen an Luxusgütern, darunter 1.000 Flaschen Wein und Spirituosen.

Im „Führerbunker“ im Garten des Budge Palais. Ronald Rossig vom Verein „Unter Hamburg“ öffnet den MOPO-Reportern die Türen. Volker Schimkus Im „Führerbunker“ im Garten des Budge-Palais. Ronald Rossig vom Verein „Unter Hamburg“ öffnet den MOPO-Reportern die Türen.

Kaufmann ist entschlossen, Hitlers Befehl, die Stadt bis zum letzten Mann zu verteidigen, zu ignorieren. Er strebt eine Kapitulation an und informiert mit Unterstützung eines Mitarbeiters der deutschen Botschaft in Stockholm die Briten über seinen Plan, die Stadt kampflos zu übergeben. Und tatsächlich: Als britische Panzer am 3. Mai 1945 über die Elbbrücken rollten, fiel kein Schuss. Am selben Tag wurde Kaufmann von den Briten festgenommen. Er bleibt vier Jahre in Haft. Aber er wird nie vor Gericht gestellt und bestraft.

Dies ist vor allem auf einen Unfall zurückzuführen, den Kaufmann 1946 auf einer Autofahrt nach Nürnberg erlitt. Dort soll er im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess aussagen. Geschäftsmann wird schwer verletzt. Von da an bestätigten Ärzte immer wieder, dass er verhandlungsunfähig sei. jahrelang. Weil die Ermittler den Berichten offenbar misstrauen und davon ausgehen, dass es Kaufmann besser geht als behauptet wird, lassen sie den Gefangenen ständig überwachen. Nicht schlüssig.

Deshalb wurde Karl Kaufmann nie für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen

Karl Kaufmann lebt noch 20 Jahre. Obwohl er schwer erkrankt sein soll, ist er durchaus in der Lage, seine Aufgaben als leitender Manager einer Versicherungsgesellschaft und als Teilhaber einer Chemiefabrik zu erfüllen. Er ist übrigens auch an einem Versuch alter Nazis beteiligt, kleine Parteien wie die FDP zu unterwandern. Der „Naumann-Kreis“ ist der Name der Verschwörergruppe, der führende Persönlichkeiten der NS-Zeit angehörten. Ihr Ziel ist es, ein Viertes Reich zu errichten.

Fotografiert auf dem Ohlsdorfer Friedhof: Der Grabstein auf Kaufmanns Grab. Olaf-Wunder Fotografiert auf dem Ohlsdorfer Friedhof: Der Grabstein auf Kaufmanns Grab.

Der britische Geheimdienst ist jedoch in Alarmbereitschaft. Die Agenten Ihrer Majestät streiken am 14. Januar 1953. Unter dem Codenamen „Operation Terminus“: Die Verschwörer werden verhaftet. Auch dieses Mal blieb Karl Kaufmann ein Gerichtsverfahren erspart.

Der einst mächtigste Nazi der Stadt starb am 4. Dezember 1969 als wohlhabender Mann.