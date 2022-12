Nawazuddin Siddiqui verrät, dass er „eifersüchtig“ auf Kantara-Star Rishab Shetty ist, letzterer reagiert

Rishab Shettys Regie- und Hauptdarsteller Kantara hat ihn über Nacht zu einem panindischen Superstar gemacht. Der Blockbuster-Erfolg von Shettys Film hat sogar Nawazuddin Siddiqui „eifersüchtig“ gemacht, und er teilte seine Ansicht über Rishabs Popularität. Laut dem Bericht der Hindustan Times wurden die beiden Schauspieler bei einer Veranstaltung gesehen, und dort wurde Nawaz gebeten, seine Meinung zu Rishab zu äußern. Siddiqui fügte hinzu, dass das ganze Land Risabh in Kantara gesehen habe und schockiert sei.

Laut Gangs of Wasseypur-Star hat Rishab den Film nicht beworben, er hat sich leise eingeschlichen und alle beeindruckt. „Wenn jemand gute Arbeit leistet, weckt ein Gefühl der Eifersucht (Ernte) und gleichzeitig der Drang, sich zu messen“, fügte Nawaz hinzu. Ein Reporter untersuchte ihn, dass er das Wort „eifersüchtig“ benutzte, und Siddiqui fügte hinzu: „Natürlich Eifersucht. Es passiert, weil er so gute Arbeit leistet. Es ist nicht diese (negative) Art von Eifersucht, aber es lässt Sie auf Ihren Zehen stehen dass sogar ich hart arbeiten muss.“

Als Reaktion auf Nawazuddins Lob fügte Kantara-Star und Regisseur Rishab hinzu, dass er von Nawazuddin inspiriert sei und letzterer sein Vorgesetzter sei. „Ich habe so viele Filme von Nawaz Bhai gesehen und seine Reise voller harter Arbeit und Anstrengung gesehen. Er ist wie wir, wir sind Menschen aus der Mittelklasse ohne Hintergrund, aber wir wollen in die Branche kommen und groß rauskommen.“ Shetty fügte hinzu, dass der Haddi-Star eine sehr große Inspiration sei. Rishab weiter, dass Nawaz einen Theaterhintergrund hat und er so viele kleine Rollen vor dem großen Durchbruch gespielt hat. „Sogar wir haben so kleine Rollen im Kannada-Kino gespielt, bevor wir unseren großen Durchbruch hatten. Er ist unser Senior, wir haben die gleiche Reise“, behauptete Rishab.

An der Arbeitsfront wird Nawazuddin bald in Haddi als Transgender zu sehen sein. Auf der anderen Seite hat Kantara ein beeindruckendes Debüt im digitalen Bereich hingelegt. Die Hindi-Version des Films wird auf Netflix gestreamt. Die Tamil-, Telugu- und Kannada-Version wird auf Amazon Prime Video abgespielt.