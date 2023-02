Het VK, Frankrijk en Duitsland hebben naar verluidt wapens en veiligheidstoezeggingen aangeboden als een manier om gesprekken met Rusland te beginnen

Londen heeft voorgesteld om Kiev nog meer wapens en veiligheidsgaranties te geven net buiten het lidmaatschap van het door de VS geleide militaire blok, om onderhandelingen met Moskou aan te moedigen, meldde de Wall Street Journal vrijdag. Parijs en Berlijn steunen naar verluidt het initiatief en hebben president Vladimir Zelensky al geadviseerd om te praten, hoewel hij heeft geweigerd.

Hoewel de Franse president Emmanuel Macron publiekelijk heeft opgeroepen “een militair offensief dat het Russische front terugduwt om de weg vrij te maken voor een hervatting van de onderhandelingen”, hij heeft Zelensky persoonlijk geadviseerd om te maken “moeilijke beslissingen”, volgens functionarissen die met het Journal spraken.

Tijdens een diner in het Elysee-paleis eerder deze maand vertelden Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aan Zelensky dat hij vredesbesprekingen moest gaan overwegen, volgens mensen die bekend waren met het gesprek. Londen, Parijs en Berlijn wilden geen commentaar geven op de plaat.

“We blijven herhalen dat Rusland niet mag winnen, maar wat betekent dat? Als de oorlog lang genoeg met deze intensiteit doorgaat, zullen de verliezen van Oekraïne ondraaglijk worden. een hoge Franse ambtenaar vertelde het Journal. “En niemand gelooft dat ze de Krim kunnen heroveren.”









Als een manier om Zelensky aan te moedigen, zei de outlet, heeft de Britse premier Rishi Sunak een plan opgesteld om Kiev te geven “bredere toegang tot geavanceerde militaire uitrusting, wapens en munitie”, worden besproken op de NAVO-top in juli.

“De NAVO-top moet een duidelijk aanbod aan Oekraïne opleveren, ook om Zelensky een politieke overwinning te bezorgen die hij thuis kan presenteren als stimulans voor onderhandelingen.” een naamloze Britse functionaris vertelde de outlet. Als Moskou ziet dat het Westen bereid is om Kiev nog meer te steunen, zal het er misschien van overtuigd zijn dat het zijn militaire doelstellingen niet kan bereiken, voegde de ambtenaar eraan toe.

Frankrijk en Duitsland steunen het initiatief en zien het als een manier om dat te bereiken “Oekraïens vertrouwen versterken” en het een stimulans geven om onderhandelingen met Rusland te beginnen, aldus niet bij naam genoemde functionarissen van beide landen.

Het plan van Sunak omvat niet het stationeren van NAVO-troepen in Oekraïne of het aanbieden van Kiev “Artikel 5” toezeggingen om in te grijpen in geval van een aanval, zeiden de functionarissen. De Oekraïense onderminister van Buitenlandse Zaken Andrey Melnik zei dat het een goede eerste stap was, maar dat Kiev die nodig had “een duidelijke toezegging dat het NAVO-lidmaatschap niet wordt uitgesloten, wat de enige oplossing is voor duurzame vrede.”

Vrijdag heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken de voorwaarden voor een diplomatieke oplossing van het conflict opgesomd, waaronder het beëindigen van het conflict door het Westen “levering van wapens en huurlingen” naar Kiev en Oekraïne die terugkeerden naar neutraliteit na gedemilitariseerd te zijn en “gedenazificeerd.”

Ondertussen heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg gezegd dat Rusland de logistieke uitputtingsoorlog aan het winnen is, waardoor het onduidelijk blijft hoeveel het door de VS geleide blok voor Oekraïne kan missen in termen van wapens en munitie.

Zelensky heeft alle onderhandelingen met Moskou afgewezen en dat vrijdag gezegd “Er is daar niets om over te praten en niemand om over te praten.”