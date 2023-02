Roemenië heeft een suggestie van Kiev verworpen dat een Kalibr-projectiel zijn luchtruim zou doorkruisen

Een belangrijke oostelijke NAVO-staat heeft een verklaring afgewezen van de hoogste militaire functionaris van Oekraïne die Rusland beschuldigde van het lanceren van een raket boven zijn grondgebied. Roemenië zei vrijdag dat de claim vals was.

Valery Zaluzhny, de opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten, had erop aangedrongen dat twee Kalibr-kruisraketten, afgevuurd door een Russisch oorlogsschip in de Zwarte Zee, door het Oekraïense luchtruim waren gepasseerd en vervolgens Moldavië en later Roemenië waren binnengedrongen, voordat ze weer waren binnengekomen. Oekraïne.

Het naburige Ministerie van Defensie van Moldavië zei echter dat een raket zijn luchtruim was binnengedrongen nabij de stad Mocra in de afgescheiden regio Transnistrië. Het tijdstip van de vermeende overtreding viel samen met wat Zaluzhny meldde.

Het ministerie zei dat het projectiel via de stad Cosauti in het Soroca-district weer Oekraïne binnenkwam. Cosauti ligt ongeveer 120 kilometer van het punt waar de grenzen van Oekraïne, Moldavië en Roemenië samenkomen.









Hoewel in de verklaring de raket niet aan Rusland werd toegeschreven, wees het Moldavische ministerie van Buitenlandse Zaken wel met de vinger naar Moskou. Het verklaarde dat het de Russische ambassadeur in Chisinau, Oleg Vasnetsov, had ontboden om te protesteren tegen de schending van het luchtruim van het land.

Het Roemeense ministerie van Defensie ontkende echter de bewering dat het luchtruim was geschonden. Het meldde het volgen van een raketlancering vanaf een Russisch oorlogsschip nabij de Krim dat kort het Moldavische luchtruim doorkruiste voordat het weer Oekraïne binnenkwam. De baan van de raket was niet dichter dan 35 kilometer van de Roemeense grens, aldus de verklaring. Het leger leidde kortstondig twee MiG-21’s af van een NAVO-luchtpatrouillemissie, voegde het eraan toe.

De Russische regering gaf niet onmiddellijk commentaar op de beweringen.

Medio november beschuldigden hoge functionarissen in Kiev Rusland ervan opzettelijk Pools grondgebied te hebben aangevallen tijdens een raketaanval op doelen in Oekraïne. Tijdens het incident kwamen in een grensdorp twee burgers om het leven. President Vladimir Zelensky drong aan “gezamelijke actie” tegen Rusland.

Warschau zei later dat het projectiel hoogstwaarschijnlijk een Oekraïens luchtafweeronderschepper was. Oekraïne verdubbelde de beschuldigingen, hoewel Zelensky toen toegaf dat hij dat niet was “100% zeker” van wie de raket was.

Moskou benadrukte dat beelden van de crashlocatie van het grensdorp duidelijk het projectiel identificeerden als een Oekraïense S-300 luchtverdedigingsraket.