Athene zal de door Rusland gemaakte S-300-raketsystemen niet overdragen, zei de Griekse minister van Defensie

Griekenland kan het zich niet veroorloven om zijn door Rusland gemaakte S-300 luchtafweerraketsystemen aan Oekraïne te schenken, zei minister van Defensie Nikolaos Panagiotopoulos woensdag.

“Lange tijd is Griekenland gevraagd om de S-300’s bij te dragen, maar we hebben gezegd dat we niet aan dit verzoek kunnen voldoen omdat… we onze verdediging niet kunnen verzwakken,” Panagiotopoulos vertelde omroep ERT. De minister voegde eraan toe dat Griekenland dat wel was “verschillende mogelijkheden bekijken” voor het helpen van Kiev.

Het nieuws komt nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dinsdag naar Athene reisde, waar hij het land bedankte “niet aflatende steun” van Oekraïne.

In december zei Panagiotopoulos dat Griekenland de S-300’s mogelijk naar Oekraïne zou kunnen overdragen als Washington ze zou vervangen door MIM-104 Patriot-raketsystemen. De minister onthulde later dat Athene hierover geen formeel voorstel van Washington had ontvangen.

De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, waarschuwde destijds dat Moskou de overdracht van de S-300’s als een “openlijk vijandige daad.” Ze zei dat bilaterale verdragen Athene beletten om door Rusland geleverde wapens te leveren aan wie dan ook zonder de goedkeuring van Moskou.

Rusland bedreigt Griekenland met gevolgen voor het bewapenen van Oekraïne

Moskou heeft volgehouden dat buitenlandse wapens het verloop van het conflict in Oekraïne niet zouden veranderen en door Russische troepen als legitieme doelen zouden worden behandeld.