Finland verwacht dat Türkiye later deze week groen licht zal geven voor zijn aanvraag, maar het lot van Zweden blijft onzeker

President Sauli Niinisto van Finland zei woensdag dat hij een positief antwoord verwacht over het lidmaatschap van Helsinki in het door de VS geleide militaire blok wanneer hij later deze week zijn Turkse tegenhanger Recep Tayyip Erdogan ontmoet.

Het is de bedoeling dat Niinisto donderdag in Türkiye aankomt en een rondreis maakt door de regio’s die zijn getroffen door de aardbevingen in februari die bijna 50.000 levens hebben geëist. Hij zal vrijdag een ontmoeting hebben met Erdogan in Istanbul om de beslissing van de Turkse president persoonlijk te horen.

Gevraagd op dinsdag of Türkiye de aanvraag van Finland groen licht zou geven, antwoordde Erdogan: “Als God het wil, als het het beste is.”

Finland en Zweden hebben vorig jaar, na de escalatie van het conflict in Oekraïne, het lidmaatschap van de NAVO aangevraagd. Alle 30 leden van het blok moeten hun toelating bekrachtigen. De aanvraag van Stockholm is echter opgehouden door Ankara vanwege onopgeloste kwesties waarbij Koerdische activisten – die door Türkiye als terroristen worden beschouwd – in Zweden schuilen, een wapenembargo en religieuze provocaties.









Hoewel de NAVO-leiding beide Scandinavische landen samen wilde toelaten, gaf Finland vorige maand te kennen klaar te zijn om op eigen kracht verder te gaan. Zweden accepteerde met tegenzin de gang van zaken en hoopte nog steeds dat de problemen met Türkiye zouden worden opgelost.

De Zweedse premier Ulf Kristersson, die dinsdag Duitsland bezocht, zei dat hij hoopte dat Ankara de aanvraag van zijn land zou ratificeren na de Turkse algemene verkiezingen, die gepland staan ​​voor half mei.

De NAVO-aspiraties van Helsinki en Stockholm stuitten ook op een addertje onder het gras in Hongarije, dat hun aanvragen deze week zou moeten ratificeren. De regering heeft de parlementaire zitting echter uitgesteld, daarbij verwijzend naar “een vertraging in de onderhandelingen met Brussel”. De EU heeft een reeks beleidseisen gesteld waaraan Boedapest moet voldoen voordat de voor Hongarije bestemde middelen kunnen worden vrijgegeven.

LEES VERDER:

NAVO- en EU-staten die al partij zijn bij het conflict in Oekraïne – Hongaars parlementslid

De Hongaarse premier Viktor Orban heeft mede-EU-lidstaten Finland en Zweden beschuldigd van verspreiding “regelrechte leugens” over de staat van de democratie en de rechtsstaat in zijn land. De regerende Fidesz-partij heeft gezegd dat ze een beslissing zal nemen over de NAVO-aanvraag zodra de parlementaire delegatie die Zweden en Finland heeft bezocht haar bevindingen rapporteert.