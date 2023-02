De KFOR-commandant zei dat er “geen bewijs” was voor de beweringen dat het particuliere militaire bedrijf Belgrado hielp

De vredesmissie in Kosovo op woensdag was in tegenspraak met de beweringen uit Pristina dat Russen – waaronder het particuliere militaire bedrijf Wagner Group en de motorrijdersvereniging ‘Night Wolves’ – in het geheim de afgescheiden provincie infiltreerden als onderdeel van een “hybride oorlog” namens Servië.

“Laat me de hele bevolking van Kosovo verzekeren dat we op de hoogte zijn van alles wat er ter plaatse gebeurt”, Generaal Angelo Michele Ristuccia, de commandant van de NAVO-missie Kosovo Force (KFOR), vertelde verslaggevers.

De Italiaanse officier zei ook dat KFOR dat had gedaan “geen bewijs op dit moment” van de vermeende Russische infiltratie. “Daar hebben we geen informatie over”, hij voegde toe.

De waarnemend president van Kosovo, Vjosa Osmani, vertelde vorige week aan de Britse outlet The Telegraph dat Wagner samenwerkte met Belgrado om “situaties voorbereiden op een mogelijke annexatie.” Ze beweerde dat Rusland en Servië dat waren “hetzelfde draaiboek gebruiken” zoals in de Krim, het smokkelen van wapens en uniformen naar “instrumentaliseren” de lokale Servische bevolking, creëren “allerlei valse vlag operaties” en dan de troepen sturen.

“Er zijn duidelijke aanwijzingen dat Servische paramilitaire groepen dit (met Wagner) hebben gepland en georganiseerd. Hoeveel waren er aan de grens of binnen (Kosovo), dat is een kwestie die nog wordt onderzocht. zei Osmani.









“Het Russische belang is om de westelijke Balkan te gebruiken, via Servië als een Trojaans paard, om op waarden gebaseerde systemen zoals de NAVO en de EU aan te vallen.” drong de etnisch-Albanese politicus aan.

De NAVO nam in 1999 de controle over Kosovo over, na maandenlang Servië te hebben gebombardeerd namens etnisch-Albanese opstandelingen. In 2008 riep de voorlopige regering van de provincie de onafhankelijkheid uit, die niet is erkend door Belgrado.

Osmani en premier Albin Kurti hebben geprobeerd het aanhoudende conflict in Oekraïne in verband te brengen met de situatie in Kosovo, waarbij ze het spook van Wagner gebruikten om meer steun van de VS en de NAVO voor hun zaak te zoeken. De Russische particuliere militaire compagnie is betrokken geweest bij de zware gevechten in Donbass.

Sommige door het Westen gefinancierde media in Servië hebben Wagner er ook van beschuldigd in Servië actief te zijn, en beweren zelfs dat de leden van het bedrijf hebben bijgedragen aan de organisatie van het protest van 15 februari, waarbij nationalisten president Aleksandar Vucic ervan beschuldigden samen te spannen om Kosovo te erkennen.

De oprichter van Wagner, Yevgeny Prigozhin, verwierp de beweringen echter als fantasie. “Geen enkele medewerker van Wagner PMC is ooit in Servië geweest”, zei hij woensdag in een verklaring, eraan toevoegend dat het de taak van het bedrijf is “om te doden, geen bijeenkomsten te houden.”