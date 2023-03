Navalny, een film over de vergiftiging en gevangenneming van de Russische oppositieleider Alexei Navalny, won de Academy Award voor beste documentaire in de vroege uurtjes van maandagochtend.

Navalny’s twee kinderen en zijn vrouw Yulia woonden de ceremonie in Los Angeles bij en vergezelden de regisseur van de film op het podium om de prijs in ontvangst te nemen.

“Mijn man zit alleen in de gevangenis omdat hij de waarheid heeft verteld, mijn man zit alleen in de gevangenis omdat hij de democratie heeft verdedigd”, zei Yulia Navalnaya. gezegd. ‘Alexei, ik droom over de dag dat je vrij zult zijn en ons land vrij zal zijn. Blijf sterk, mijn liefste.”

Een oude criticus en politieke tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin, Navalny, 46, kwijnt momenteel weg in een zwaarbewaakte gevangenis ongeveer 120 kilometer ten oosten van Moskou.

Hij werd gearresteerd toen hij in januari 2021 terugkeerde naar de Russische hoofdstad, nadat hij vijf maanden in een Duits ziekenhuis had doorgebracht om een ​​vermoedelijke door het Kremlin goedgekeurde zenuwgasvergiftiging te behandelen. De Russische regering heeft elke betrokkenheid bij de vergiftiging ontkend.

Navalny werd door een Russische rechtbank veroordeeld tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf wegens vermeende schending van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating. In maart 2022 kreeg hij vervolgens nog eens negen jaar gevangenisstraf wegens fraude.

De documentaire volgt Navalny’s politieke opkomst om de meest prominente oppositie van Poetin te worden, en documenteert een onderzoek door onderzoeksbureau Bellingcat naar zijn vergiftiging en zijn daaropvolgende gevangenschap.

In zijn dankwoord droeg regisseur Daniel Roher de prijs op aan Navalny en “alle politieke gevangenen over de hele wereld”.

“Alexei, de wereld is je essentiële boodschap aan ons allemaal niet vergeten,” Roher gezegd. “We kunnen niet, we moeten niet bang zijn om dictators en autoritarisme te weerstaan, waar het ook de kop opsteekt.”