Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag die Regenbogentreppe des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Naumburg mit den Farben der Reichsflagge übermalt. Erst vor wenigen Tagen hatten Studierende eine Treppe in Regenbogenfarben gestrichen und damit ihre Projektarbeit abgeschlossen. Jetzt wurden die Treppen an der Schule in Sachsen-Anhalt von Unbekannten verschmutzt.