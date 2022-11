»Natürlich kaufen die Leute weniger« (nd-aktuell.de)

Gemütlich ist was anderes: Berliner Straßenbild im Herbst Foto: imago/Schöning

Sahin Karaterzi ist guter Dinge. „Schönes Wetter heute“, sagt er. Das ist ideal, weil es mehr Laufkundschaft gibt. Jetzt ist morgens noch wenig los in seinem Late-Night-Shop »Kiosk 44« in der Hermannstraße in Neukölln. Karaterzi begrüßt einen Kunden auf Türkisch und verlangt acht Euro für eine Kiste Pall Mall. Das eigentliche Geschäft beginne sowieso erst um 17 Uhr, sagt er und kocht sich einen Kaffee.

Sein Laden hat von 9 bis 3 Uhr geöffnet, am Wochenende deutlich länger. Wenn Karaterzi in einer Schicht arbeitet, steht er mindestens zwölf Stunden hinter der Verkaufstheke, oft 14 oder 15 Stunden. „Das ist ganz normal“, berichtet er. Außerdem ist er Sprecher des Vereins Berliner Späti, der die Interessen der rund 1.200 Spätverkaufsstellen der Stadt vertritt. Deshalb erfährt er, wie es in anderen Läden läuft. „Das Geschäft ist absolut fesselnd“, sagt er. Wenn Sie nicht hinter der Theke stehen, erledigen Sie Einkäufe oder Papierkram.

Die Spätis sind eine Berliner Institution. Obwohl die kleinen Läden das Straßenbild in vielen Stadtteilen prägen, sind sie in ihrer heutigen Form ein relativ junges Phänomen. Zwar gab es in der DDR bereits in den 1950er Jahren Spätverkaufsstellen, die vor allem für Schichtarbeiter gedacht waren. Allerdings mussten die Geschäfte spätestens um 22 Uhr schließen. In West-Berlin wurden Getränke in den Nachtstunden an Imbissen oder Tankstellen bezogen. Mit der Wiedervereinigung kamen die Spätverkaufsstellen in den Westen und wurden sprachlich erst Spätkauf und dann Spätnacht.

Vor allem Berliner mit türkischer Migrationsgeschichte haben die Geschäftslücke erkannt und gefüllt. „Viele haben keinen Hochschulabschluss oder haben in Berufen gearbeitet, die heute nicht mehr gefragt sind“, erklärt Sahin Karaterzi. Der Weg in die Selbstständigkeit lag auf der Hand, auch weil das Führen eines Spätis keine besonderen Qualifikationen erfordert. „Das ist auch eine Frage der Mentalität“, sagt Karaterzi. Beim Späti muss man lange Schichten arbeiten, um am Ende irgendwie Gewinn zu machen, nicht jeder ist dazu bereit.

Karaterzi selbst hat seinen Laden vor fünf Jahren übernommen. Der Anfang war noch holprig. „Ich wusste nicht, was Blättchen sind oder welche Zigarettenmarken beliebt sind“, sagt der Nichtraucher. Auch für ein weiteres zentrales Element des Sortiments fehlte ihm das Know-how: Bier vertrage er nicht, sagt er und lacht. Im Laufe der Zeit hat sich jedoch gezeigt, welche Produkte und Marken sich gut verkaufen. Mittlerweile hat er zwei Mitarbeiter.

Karaterzi macht sich vor allem Sorgen über steigende Preise. Anfang des Jahres stieg die Miete um mehr als 400 Euro, kurz darauf verdoppelte sich der Rabatt für Strom und Heizung. Bei den großen Kühlschränken und der bis spät in die Nacht laufenden Heizung multipliziert sich das schnell. Auch die Kaufpreise stiegen mit jeder Rechnung. Karaterzi hat deshalb bereits die Preise erhöht. Drei Euro verlangt er jetzt für eine Packung Chips. „Natürlich werden die Leute dann weniger kaufen“, sagt er.

Mit seiner Lage an einer Hauptstraße sei es noch gut in Schuss, sagt Karaterzi. Doch für viele andere Shops wird es eng. Er rechne fest damit, dass es spätestens im Frühjahr, wenn die Energieversorger ihre Rechnungen verschicken, zu einer großen Pleitewelle bei den Late-Night-Shops kommen werde. „Die Menschen können nicht mehr tief durchatmen.“ Laut Verband Berliner Späti ist die Zahl der Geschäfte in den letzten Jahren von über 2.000 auf über 800 gesunken. Selbständig überprüfbar ist dies kaum, da das Handelsregister der Spätis dies nicht gesondert führt.

„Die Spätis befinden sich derzeit in einer ähnlichen Situation wie viele andere Gewerbetreibende“, sagt Roman-Francesco Rogat zu „nd“. Er sitzt für die FDP im Abgeordnetenhaus, eines seiner Spezialthemen sind die Spätis. „Es ist gerade kein guter Zeitpunkt.“ Rogat setzt sich dafür ein, die Spätis in das Berliner Hilfspaket aufzunehmen. Gegebenenfalls wäre sogar eine Gleichstellung mit Restaurants und Kneipen zu erwägen, damit ihnen geholfen werden kann. Auch Rogat macht sich Sorgen um die Corona-Situation im Winter. Bei den Spätis müsse man genau hinschauen, welche Einschränkungen wirklich nötig seien, fordert er.

Auch Sahin Karaterzi macht sich Sorgen wegen der Pandemie. Inzwischen ist die Lage besser, aber mit einem erneuten Anstieg der Fallzahlen ist jederzeit zu rechnen. In den vergangenen zwei Jahren habe es immer wieder Einschränkungen bei den Öffnungszeiten gegeben, berichtet er, und mit den fehlenden Touristen seien auch die Kundenzahlen gesunken. Er selbst hat sich letztes Jahr angesteckt. Höchstwahrscheinlich habe er sich im Laden angesteckt, vermutet er. Seine Mitarbeiter konnten für ihn einspringen, aber viele andere Läden werden von Familien geführt. „Wenn sich einer von ihnen ansteckt, bekommen es alle sehr schnell mit“, sagt er. Dann ist der Laden vorerst geschlossen, Kosten wie Miete oder Stromabzüge laufen aber weiter.

Neben der Inflation belastet viele Späti-Betreiber, dass es immer wieder zu Konflikten mit Anwohnern und Behörden kommt, berichtet Karaterzi. Nicht nur an den Wochenenden bilden sich Menschenmassen vor den nächtlichen Massen; Einige Geschäfte bieten auch temporäre Sitzgelegenheiten an. Lärmbeschwerden können schnell entstehen. Karaterzi wirbt für Verständnis: „Wir sind nicht so laut.“ Vor seinem Laden stehen auch eine Bierbank und ein Tisch. Billigbier verkaufe er nicht mehr, weil es eine schwierige Klientel anziehe, sagt er. Im Zweifelsfall regelt er sich selbst. So konnten Beschwerden weitgehend vermieden werden, auch weil er ein gutes Verhältnis zur Nachbarschaft hat.

Andernorts geht es weniger harmonisch zu: Vor allem in Mitte kommt es immer wieder zu Konflikten um Gedränge bei den Spätis. Der inzwischen abgewählte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) sprach vor den Verkaufsstellen von „Party-Exzessen“. Da es in den Late-Night-Läden keine Toiletten gibt, koten Betrunkene in den Hauseingängen. Inzwischen hat der Landkreis die Kontrollen durch das Ordnungsamt verstärkt. FDP-Politiker Rogat plädiert dagegen für einen entspannteren Umgang mit den Späti-Parteien. »In Ausgehvierteln gibt es eine Geräuschkulisse, mit der man sich bis zu einem gewissen Grad abfinden muss«, sagt er. Er hofft, dass sich die örtlichen Landratsämter um einen „Interessenausgleich“ zwischen Anwohnern und Gewerbetreibenden bemühen.

Die meisten Bußgelder gehen jedoch auf Spätis zurück, die auch sonntags geöffnet haben. Laut Gesetz dürfen sie am Ruhetag nicht öffnen. Bis 2016 wurde die Praxis dennoch weitgehend toleriert. Nachdem ein Gericht entschieden hat, dass ein schmales, auf Touristen ausgerichtetes Produktangebot nicht ausreicht, um eine Öffnung am Sonntag zu rechtfertigen, haben die Ordnungsbehörden die Kontrollen massiv verschärft.

Ein Großteil der Spätis öffnet trotzdem und lebt mit dem Risiko erwischt zu werden. „Natürlich“ habe er schon eine Geldstrafe bekommen, sagt Karaterzi und lächelt. Da es keine Konkurrenz durch Supermärkte gibt, ist der Sonntag der umsatzstärkste Wochentag. Sein Verband setzt sich für die Aufhebung des Sonntagsverkaufsverbots ein. Karaterzi verweist auf ein aktuelles Urteil, das eine Öffnung erlaubt, sofern nur Getränke bis 0,5 Liter verkauft werden und der Besitzer hinter der Theke steht. Er hält das für einen fairen Kompromiss.

„Das Ladenöffnungsgesetz in Berlin ist bereits sehr verbraucherfreundlich“, sagt Jörg Strödter, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im Abgeordnetenhaus. Unter der Woche sind fast alle Beschränkungen aufgehoben, und es gibt auch zahlreiche Sonntage, die für den Verkauf geöffnet sind. Das Ladenöffnungsgesetz basiert auf einem Kompromiss mit den Gewerkschaften und den Kirchen, der nicht ausgehöhlt werden soll. Wenn für die Spätis eine Ausnahme gemacht würde, würden andere Unternehmen, die ein ähnliches Sortiment anbieten, unfair behandelt, sagte Stroedter zu »nd«.

Viele Späti-Betreiber sehen das natürlich anders. „Der Imbiss gegenüber darf auch sonntags Bier verkaufen“, sagt Sahin Karaterzi. Auch FDP-Mann Rogat will einen liberaleren Ansatz. Die Tante-Emma-Läden sind auch soziale Treffpunkte. „In vielen Kiezen übernehmen die Spätis mittlerweile die Rolle von Eckkneipen, in denen sich Leute aus der Nachbarschaft treffen“, argumentiert er. Der Sozialdemokrat Stroedter bekommt davon nicht viel mit: „Man muss dem keinen Heiligenschein verpassen“, sagt er. „Letztendlich gibt es konkurrierende Angebote im Handel.“ Auch die Linke und die CDU stehen der Sonntagsöffnung kritisch gegenüber, während Teile der Grünen aufgeschlossen sind.

Sahin Karaterzi befürchtet, dass die finanziellen Herausforderungen und die ständigen Konflikte mit den Behörden viele Betreiber zermürben werden. Sein Verein bietet ein internes Forum, das die Späti-Betreiber auch nutzen, um die Läden weiterzuverkaufen, wenn sie ihr Geschäft aufgeben. „Die Berichte sind explodiert“, sagt er. In seinem eigenen Umfeld gab es sieben Betreiber, die ihre Läden aufgegeben oder geschlossen haben. Die Spätis sind ein wichtiger Bestandteil der Nahversorgung. Auch die ständige Verfügbarkeit von Produkten des täglichen Bedarfs ist ein Alleinstellungsmerkmal der Hauptstadt. Das merkt man, wenn man mit Besuchern aus anderen Städten spricht. Karaterzi sagt: „Berlin ist einfach anders.“