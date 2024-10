Temperaturen boven de 19 graden, met wat regen en stormachtig weer aan de kust: Das Natter in Mecklenburg-Vorpommern zei dat er in die tijd geen tijd is. De Duitse Waterdienst (DWD) voorspelt de huidige weersomstandigheden, toekomstige groei en regenval in het zuidwesten. De temperaturen van vorig jaar werden pas gevolgd op 16 tot 19 graden.

Am Donnerstag is de laatste DWD in de dagen dat de wind waait. ‚S Nachts en‘ s nachts met de frisse lucht van de wind. U kunt immers voordelig genieten van de kust. De temperaturen lopen volgens de voorspelling op van 14 naar 17 graden, in de loop van de nacht veranderen ze weer en de volgende graad.