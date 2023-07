Fumio Kishida und Kaja Kallas

Tokio China hat mit scharfer Kritik auf die Teilnahme Japans und Südkoreas am Nato-Gipfel in Vilnius reagiert. Das englischsprachige Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas, die „Global Times“, sprach von einem „Quasi-Bündnis“ und einer „Natoisierung der Asien-Pazifik-Region“. Das plötzliche militärische Interesse der Europäer an der Region ist seltsam.

Nach einem Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Japan reagierte Peking kürzlich ähnlich harsch. Außenministeriumssprecherin Mao Ning warf dem Nordatlantischen Verteidigungsbündnis vor, seinen Einflussbereich über seine traditionelle Verteidigungszone hinaus ausdehnen zu wollen. Der asiatisch-pazifische Raum sei „kein Schlachtfeld für geopolitischen Wettbewerb“, und China „begrüßt die Mentalität des Kalten Krieges und die Blockkonfrontation nicht“.

Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland sind keine Mitglieder des Bündnisses – dennoch spielten sie als sogenannte NATO-Wertepartner eine aktive Rolle auf der diplomatischen Bühne des NATO-Gipfels in Vilnius. Es geht ihnen darum, die Zusammenarbeit mit dem transatlantischen Verteidigungsbündnis systematisch auszubauen.