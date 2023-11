Dateifoto: Ein Teilnehmer steht neben einer russischen Staatsflagge auf einer Ausstellung, die die Produktpalette von Freiwilligen zeigt, die für die Bedürfnisse von Militärangehörigen hergestellt wird, die am russischen Militäreinsatz in der Ukraine beteiligt sind, in Jewpatorija, Krim, 29. Juli 2023. Auf einem Tattoo steht: „ : „Russland“. REUTERS/Alexey Pavlishak/Dateifoto Lizenzrechte erwerben