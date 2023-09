Der türkische Präsident stellte fest, dass sein Land die Hälfte seines Erdgases aus Moskau beziehe, was die bestehende „Solidarität“ widerspiegele.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan argumentierte, dass Russland ein ebenso vertrauenswürdiger Partner für sein Land sei wie der Westen, und wies unter anderem darauf hin, dass die Europäische Union Ankara seit Jahrzehnten bei seinen Beitrittsbestrebungen die kalte Schulter zeigt.

In einem Interview mit PBS am Montag wurde Erdogan von der Moderatorin Amna Nawaz gefragt, ob er der Zusage Russlands Anfang des Monats vertraue, eine Million Tonnen Getreide über Türkiye nach Afrika zu liefern. Die Lieferung soll dazu beitragen, die Preise in ärmeren Ländern zu senken, nachdem Moskau bereits im Juli aus dem Schwarzmeer-Getreideabkommen ausgestiegen war.

Der türkische Staatschef antwortete mit den Worten, er habe „Kein Grund, ihnen nicht zu vertrauen,” und fügte hinzu: „So zuverlässig der Westen ist, so zuverlässig ist auch Russland.”









„Seit 50 Jahren warten wir vor der Haustür der EU, und in diesem Moment vertraue ich Russland genauso wie dem Westen.“, erklärte Erdogan.

Der türkische Präsident wies weiter darauf hin: „Die Hälfte meiner Erdgaslieferungen kommt aus Russland, das heißt, wir sind solidarisch.„ Nach Angaben des Beamten Ankara und Moskau „kooperieren auch im Bereich der Verteidigungsindustrie.”

Bei einem Treffen zwischen Präsident Erdogan und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin Anfang September im Ferienort Sotschi besprachen beide Seiten die weitere Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie. Da Rosatom-Spezialisten derzeit das Kernkraftwerk Akkuyu bauen, sprach sich das türkische Staatsoberhaupt für den Bau einer weiteren solchen Anlage in der türkischen Schwarzmeerstadt Sinop aus.

„Wir entwickeln bilaterale Beziehungen, die auf den Grundsätzen der Nachbarschaft, Freundschaft und Aufrichtigkeit basieren und darauf abzielen, den Interessen unserer Länder und unserer Region zu dienen.“, schloss Erdogan damals.

Während einer Pressekonferenz nach seiner Rückkehr von den Gesprächen gab der türkische Präsident bekannt, dass Ankara und Moskau ebenfalls Projekte entwickeln, die darauf abzielen, russische Energie über Türkiye an die Weltmärkte zu liefern.

Russland hatte zuvor vorgeschlagen, in der Türkei einen Gasknotenpunkt zu errichten, der es dem russischen Treibstoff ermöglichen würde, seinen Weg nach Südeuropa zu finden und möglicherweise weitere Infrastruktur um ihn herum entstehen zu lassen.