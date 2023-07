Die G7-Staats- und Regierungschefs, die sich am Mittwoch auf dem NATO-Gipfel in Vilnius (Litauen) trafen, kündigten einen internationalen Rahmen an, der den Weg für langfristige Sicherheitsgarantien für die Ukraine ebnet, um Russland von künftigen Aggressionen abzuhalten.

In einer gemeinsamen Erklärung, der auch andere Nationen beitreten können, sagten die G7-Staats- und Regierungschefs aus den USA, Deutschland, Japan, Frankreich, Kanada, Italien und dem Vereinigten Königreich sowie der Europäischen Union, dass der Rahmen Elemente wie moderne, fortschrittliche Elemente umfasst militärische Ausrüstung, Ausbildung, Informationsaustausch und Cyberverteidigung.

Die Ukraine würde ihrerseits eine verbesserte Regierungspolitik, einschließlich Justiz- und Wirtschaftsreformen, sowie mehr Transparenz versprechen.

US-Präsident Joe Biden sagte, die G7 würden der Ukraine beim Aufbau eines starken Militärs helfen, während sie auf den NATO-Beitritt wartet. Er fügte hinzu, dass „die Zukunft der Ukraine in der NATO liegt“ und die G7 eine klare Erklärung abgegeben hätten, dass ihre Unterstützung noch lange in der Zukunft anhalten werde.

Sicherheitsgarantien für die Ukraine beim NATO-Gipfel Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Selenskyj begrüßt „bedeutenden Sicherheitssieg“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, das multilaterale Abkommen, das den Weg für bilaterale Verhandlungen mit Ländern ebne, sei ein „bedeutender Sicherheitssieg“ für die Ukraine, auch wenn er seine Enttäuschung über das Fehlen eines klaren Wegs für den NATO-Beitritt seines Landes zum Ausdruck brachte.

„Heute gibt es Sicherheitsgarantien für die Ukraine auf dem Weg zur NATO“, sagte er. „Die ukrainische Delegation bringt den bedeutenden Sicherheitssieg nach Hause.“

Auch Selenskyj sprach von einem „bedeutungsvollen, kraftvollen Treffen“ mit Biden am Rande des Gipfels. „Wir haben die Situation an der Front, unsere Fähigkeiten, die weitere langfristige Verteidigungskooperation und die internen russischen Prozesse angesichts der jüngsten Ereignisse ausführlich besprochen“, schrieb Selenskyj auf Twitter.

„Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine während unserer Verteidigung gegen Aggression Seite an Seite gestanden. „Wir wissen das sehr zu schätzen“, fügte er hinzu und dankte „Biden, dem Kongress und dem amerikanischen Volk für ihre lebenswichtige Unterstützung.“

NATO-Gipfel: Der ukrainische Präsident Selenskyj Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Biden verspricht der Ukraine unerschütterliche Unterstützung

US-Präsident Joe Biden hielt später nach Abschluss des NATO-Gipfels eine Rede vor einer jubelnden Menge im Innenhof der Universität Vilnius, in der er bekräftigte, dass der Westen die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Invasion nicht im Stich lassen wird.

„Als Putin und seine gierige Gier nach Land und Macht seinen brutalen Krieg gegen die Ukraine entfesselten, wettete er, dass die NATO auseinanderbrechen würde. Er dachte, die NATO würde zerbrechen. Er dachte, unsere Einheit würde bei der ersten Bewährungsprobe zerbrechen. Er glaubte, demokratische Führer würden das tun.“ sei schwach. Aber er dachte falsch“, sagte Biden.

Der US-Präsident sagte auch, dass die NATO jetzt „stärker, energiegeladener und ja, vereinter als je zuvor in ihrer Geschichte“ sei.

Die NATO macht der Ukraine ein vages Beitrittsversprechen Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Die Frage des NATO-Japan-Büros liegt „immer noch auf der Tagesordnung“

Zum Abschluss des Gipfels in Vilnius sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass die Frage, ob das Bündnis ein Büro in Japan eröffnen werde, „immer noch auf dem Tisch“ sei.

„Es wird in Zukunft in Betracht gezogen“, fügte er hinzu.

Doch Frankreich hat die Pläne auf Eis gelegt und betont, dass sich die NATO weiterhin auf den Nordatlantikraum konzentrieren sollte.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, es sei wichtig, dass die NATO ihren Ursprüngen als Organisation mit Sitz im Nordatlantik treu bleibe und dass das Bündnis nicht den Eindruck erwecken dürfe, es wolle seinen geografischen Zuständigkeitsbereich erweitern.

„Wie auch immer man es betrachtet, die Geographie kann hartnäckig sein. Der Indopazifik ist nicht der Nordatlantik. Deshalb dürfen wir nicht den Eindruck erwecken, dass die NATO irgendwie versucht, eine Legitimität oder Präsenz aufzubauen, die geografisch in anderen Regionen verankert ist.“ Das sagte Macron auf einer Pressekonferenz.

dh/ab (AP, AFP, dpa, Reuters)