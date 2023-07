Vilnius. Zum NATO-Gipfel am 11. und 12. Juli im litauischen Vilnius werden 48 ausländische Delegationen mit rund 2.400 Mitgliedern erwartet, darunter 40 Staatsoberhäupter und bis zu 150 weitere hochrangige Politiker. Im Mittelpunkt des Treffens des Verteidigungsbündnisses dürften die anhaltende Unterstützung und Perspektiven der Ukraine im Krieg gegen Russland stehen. Aber auch der Beitritt Schwedens zur NATO ist ein zentrales Thema. Lange hatte die Türkei den NATO-Beitritt Schwedens verhindert, nun gibt Präsident Erdogan seine Blockadehaltung auf. Darüber hinaus soll es um Ziele für die Verteidigungsausgaben gehen. Alle aktuellen Entwicklungen begleiten wir hier im Liveblog.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

NATO-Gipfel 2023 in Vilnius: Verfolgen Sie hier die neuesten Entwicklungen im Live-Blog

Perspektiven für den NATO-Beitritt der Ukraine

Eines der Hauptthemen des Gipfels dürfte die Forderung der Ukraine nach einer NATO-Mitgliedschaft sein. Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete den NATO-Gipfel in Vilnius kürzlich als „Schlüsselmoment für unsere gemeinsame Sicherheit in Europa“. Seit Monaten drängt Kiew auf eine Einbeziehung der Ukraine in das Militärbündnis.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Unterstützung für Selenskyjs Forderungen nach einer konkreten Beitrittseinladung kommt vor allem aus den baltischen Staaten und Polen. Allerdings wollten Länder wie Deutschland und die USA sie bisher nicht zum Ausdruck bringen. Als Grund wird die Sorge vor einer unvorhersehbaren Reaktion Russlands genannt, das mit seinem Krieg gegen die Ukraine den NATO-Beitritt des Landes verhindern will. Als Kompromiss wird derzeit die Zusage an die Ukraine auf dem Gipfel diskutiert, vor der Aufnahme nicht das übliche Vorbeitrittsprogramm absolvieren zu müssen. Der Membership Action Plan (MAP) gilt als Ärgernis für angehende Mitglieder.

Kontroverse über den NATO-Beitritt Schwedens

Der Nato-Gipfel wird überschattet von der türkischen Blockade des Bündnisbeitritts Schwedens. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte daher am Donnerstag an, kurz vor dem NATO-Gipfel am Montag ein Treffen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu organisieren. Im Falle einer Einigung würde der Gipfel durch den Streit um das Thema nicht belastet.

Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben Schweden und Finnland im Mai 2022 einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft gestellt. Finnland ist seit Anfang April Mitglied, während Schweden noch die Zustimmung der Türkei und Ungarns fehlt. Die türkische Führung blockiert den Beitritt Schwedens mit dem Hinweis, dass das skandinavische Land nicht ausreichend gegen „Terrororganisationen“ vorgeht – es gehe ihr vor allem um die PKK. Dass kürzlich bei einer Demonstration in Stockholm zum ersten Mal seit Monaten ein Koran in Brand gesteckt wurde, hatte die Beziehungen zu Ankara zusätzlich belastet.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Stoltenberg bleibt NATO-Chef

Die Vertragsverlängerung mit Jens Stoltenberg dürfte beim Gipfel kein Streitthema sein, er soll noch ein Jahr Generalsekretär der NATO bleiben. Die 31 Mitgliedsstaaten einigten sich am Dienstag darauf, das Mandat des Norwegers bis zum 1. Oktober 2024 zu verlängern. Bisherige Versuche der Mitgliedsstaaten, sich auf einen anderen Kandidaten zu einigen, waren gescheitert. Um keinen Zweifel daran zu lassen, dass Stoltenberg die Rückendeckung hat, soll die Entscheidung zur Vertragsverlängerung nächste Woche beim Nato-Gipfel in Litauen von den Staats- und Regierungschefs noch einmal bestätigt werden.

Kapitalradar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag.

Sicherheit beim NATO-Gipfel

Nach litauischen Angaben werden beim Spitzentreffen des westlichen Militärbündnisses bis zu 12.000 Einsatzkräfte für die Sicherheit zuständig sein. Unter ihnen sind 3.000 litauische Soldaten und 1.000 Soldaten von NATO-Verbündeten.

Zum Schutz des Gipfeltreffens des westlichen Militärbündnisses verlegt die Bundeswehr außerdem Patriot-Flugabwehrsysteme samt Soldaten nach Litauen, das an Russland und seinen engen Verbündeten Weißrussland grenzt. Deutschland werde auch land-, luft- und seegestützte Fähigkeiten zur Absicherung des NATO-Gipfels beisteuern, kündigte das Bundesverteidigungsministerium Ende Mai an.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

RND/seb/dpa