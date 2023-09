NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte davor, dass der Krieg, den der russische Präsident Wladimir Putin gegen die Ukraine führt, so schnell nicht enden werde.

„Die meisten Kriege dauern länger als erwartet, wenn sie beginnen“, sagte Stoltenberg in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der deutschen Funke-Mediengruppe. „Deshalb müssen wir uns auf einen langen Krieg in der Ukraine vorbereiten.“

„Wir alle wollen einen schnellen Frieden“, sagte Stoltenberg. „Gleichzeitig müssen wir erkennen, dass ihr Land nicht mehr existieren wird, wenn (der ukrainische Präsident Wolodymyr) Selenskyj und die Ukrainer ihre Kämpfe einstellen. Wenn Präsident Putin und Russland aufhören zu kämpfen, werden wir Frieden haben.“

Der Chef des ukrainischen Sicherheitsrates, Oleksiy Danilov, sagte in einem am Samstagabend veröffentlichten Meinungsbeitrag, dass der einzige Weg, den Krieg zu beenden, darin bestehe, wenn Kiews Verbündete die Waffenlieferungen beschleunigen. „Die Verweigerung oder Verzögerung der Lieferung moderner Waffen an die ukrainischen Streitkräfte ist eine direkte Ermutigung für den Kreml, den Krieg fortzusetzen, und nicht umgekehrt“, sagte Danilov.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums setzte das ukrainische Militär unterdessen seine Gegenoffensive fort und startete am Sonntag Drohnenangriffe auf die Krim und Moskau. Die Angriffe störten den Flugverkehr und verursachten einen Brand in einem Öldepot.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs trafen am Sonntag auch russische Raketen auf eine Landwirtschaftsanlage in der ukrainischen Region Odessa ein.

Am Montag wird der Internationale Gerichtshof – das höchste Gericht der Vereinten Nationen – die Einwände Russlands gegen einen von der Ukraine angestrengten Fall anhören, der argumentiert, Russland verstoße gegen das Völkerrecht, indem es behauptet, die Invasion sei gerechtfertigt, um einen angeblichen Völkermord zu verhindern. Reuters berichtet, dass die Anhörungen bis zum 27. September dauern sollen.