Die International Boxing Association (IBA) hat Anfang dieser Woche ihr Verbot für russische und weißrussische Wettkämpfer aufgehoben

Die schwedischen Boxbehörden haben behauptet, dass sie zu den zahlreichen Nationen gehören werden, die von der International Boxing Association (IBA) organisierte Turniere boykottieren, nachdem ein Verbot für russische und weißrussische Wettkämpfer aufgehoben wurde.

Die IBA, die das internationale Amateurboxen regelt, gab diese Woche bekannt, dass sie die gegen russische und weißrussische Kämpfer verhängte Suspendierung rückgängig machen und ihnen erlauben würde, mit ihren Nationalflaggen und -hymnen zum Wettbewerb zurückzukehren.

Der IBA-Vorstand stimmte der Entscheidung zu, die der Verband als Beweis dafür verteidigte, dass der Sport nicht von der Politik untergraben werden dürfe.









Aber die Aufhebung des Verbots wurde von schwedischen Boxbeamten mit Wut aufgenommen.

Der Präsident des schwedischen Boxverbandes, Per-Axel Sjoholm, sagte den lokalen Medien, dass das Land wahrscheinlich alle Veranstaltungen mit Russen und Weißrussen boykottieren würde.

„Wir stehen in der anderen Ecke des Rings und werden gegen diese Entscheidung ankämpfen. Wir in Schweden werden diese Entscheidung nicht akzeptieren. Ich werde einer Vorstandsentscheidung nicht vorgreifen, aber unsere Boxer werden bei internationalen Wettkämpfen nicht gegen russische oder weißrussische Boxer antreten.“ Sjoholm schwor.

Der schwedische Beamte sagte, die Organisation werde eine formelle Beschwerde bei der IBA einreichen, fügte aber hinzu „Wir wissen nicht, dass das viel nützt.“

Sjoholm zitierte ausdrücklich Boxfunktionäre in Spanien, die ihre Position teilten, und behauptete dies „Es gibt so viele Länder, die diese Turniere boykottieren werden, also wird es ein größeres Problem für die IBA.“

Die IBA wird von einem russischen Präsidenten, Umar Kremlev, geleitet, der letzten Monat bei einem Treffen in Armenien ein Vertrauensvotum für die Fortsetzung seiner Rolle gewonnen hat.

Kremlev sagte diese Woche, dass die Entscheidung der IBA, die Rückkehr russischer und weißrussischer Boxer zuzulassen, dies zeige „Sport ist höher als Politik.“













Der IBA-Chef forderte andere Sportarten auf, ihre pauschalen Sperren gegen russische und weißrussische Athleten zu beenden, von denen viele auf Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Ende Februar verhängt wurden, als der Konflikt in der Ukraine ausbrach.

Die IBA war in den letzten Monaten mit turbulenten Zeiten konfrontiert, mit Ungewissheit über die Aufnahme des Boxens in das Programm der Olympischen Spiele 2028 – ein Problem, für dessen Lösung Kremlev angekündigt hat.

Ein interner Konflikt entstand auch, als die IBA im vergangenen Monat den ukrainischen Boxverband vorübergehend suspendierte, weil sie dies als Regierungseinmischung in ihre Angelegenheiten ansah.

Ukrainische Kämpfer durften trotz der Sanktionen weiterhin mit der Flagge ihres Landes antreten.