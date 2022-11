Nationaltrainer Söderholm verlässt den DEB in Richtung Schweiz

Toni Söderholm ist nicht mehr Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Der 44-jährige Finne bat den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) um eine vorzeitige Auflösung seines erst im vergangenen März bis 2026 verlängerten Vertrages, um ab sofort den Schweizer Klub SC Bern zu trainieren.

„Der DEB hat entschieden, dem Wunsch nachzukommen und grünes Licht für den Wechsel zu geben“, teilte der Verband mit. Über die Einzelheiten der Vertragsauflösung haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Suche nach einem Nachfolger werde „sofort mit großer Sorgfalt aufgenommen“, teilte der DEB mit. Für 11.30 Uhr ist eine Online-Pressekonferenz des Vereins geplant

„Die vergangenen vier Jahre mit Toni Söderholm waren erfolgreich für den DEB und für die Nationalmannschaft. Gerne hätten wir den eingeschlagenen Weg mit ihm weiterverfolgt“, sagte DEB-Präsident Peter Merten: „Tonis Wunsch nach Veränderung und täglicher Arbeit im Team kam von Toni. Wir haben uns dann intensiv mit seiner Bitte auseinandergesetzt und sind schließlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir seiner Bitte nachkommen werden. »

Söderholm bereits als Spieler in Bern aktiv

Söderholm dankte dem Verband für diese Entscheidung. „Mir war immer klar, dass ich eines Tages die Herausforderung der täglichen Arbeit im Verein suchen möchte“, sagte der Finne: „Die Möglichkeit, bei einem europäischen Spitzenklub einzusteigen, für den ich selbst gespielt habe, ist reizvoll.“ Als ehemaliger Verteidiger spielte Söderholm von 2005 bis 2007 für den 16-maligen Schweizer Meister. Beim SC trifft er auch auf den deutschen Nationalspieler Dominik Kahun.

Söderholm verlängerte seinen Vertrag beim DEB erst im vergangenen Frühjahr bis 2026, hatte aber schon davor mit dem Gedanken gespielt, Vereinstrainer zu werden. Damals hatte der ambitionierte Coach offen über die NHL als mögliches Ziel gesprochen.

Silber in Pyeongchang, Rückschlag in Peking

Söderholm übernahm Anfang 2019 das Amt des Bundestrainers und trat die Nachfolge von Marco Sturm an, der die deutsche Nationalmannschaft sensationell zur Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang geführt hatte. Söderholm setzte seine Arbeit weitgehend erfolgreich fort, bei der WM 2021 schaffte es die DEB-Auswahl unter seiner Regie sogar bis ins Halbfinale. Das vorzeitige Olympia-Aus in diesem Jahr in Peking war jedoch ein unerwarteter Rückschlag. Am vergangenen Wochenende hatte Söderholm mit der Auswahl beim Deutschland Cup alle drei Spiele und damit das Vier-Nationen-Turnier gewonnen, am letzten Spieltag teilte er den DEB-Bossen seinen Trennungswunsch mit.

„Alle Spieler haben mich mit Offenheit empfangen, mir Energie, Zuversicht und Zeit fern von ihren Familien geschenkt. Ich bin dankbar, Zeit mit diesen starken Persönlichkeiten verbracht zu haben“, sagte Söderholm zum Abschied.