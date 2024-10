Nationaal speler Pascal Groß denkt na over een training voor het einde van zijn carrière. “Ik ben heel erg verbonden met de sport. Ik zou graag een tijdje geïnteresseerd zijn in mijn trainersbaan“, zei de ploeg tijdens de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en het Champions League-duel met Celtic Glasgow om 21.00 uur. Amazon Prime).

De 33-jarigen, de spelers van TSG Hoffenheim, Karlsruhe SC, FC Ingolstadt en het Engelse Club Brighton, zorgen het langst voor hun eigen vaardigheden: “Ik schrijf altijd over dingen, weil man heeft het zo mis . Ik ben een man, ik zal leren en leren, alles zal gedaan worden. Grundsätzlich allereerste als speler. Aber natural power man sich Gedanken, wie das Leben weitergeht.”

Strategie voor de Platz

Op de vergulde plaat is een Mannheimer-strategie ontwikkeld, die geen angst heeft voor de verantwortungshoed. “Ik ben een groot supporter, dus onze balans tussen verdediging en aanval wordt gestimuleerd”, aldus Groß. Na de evaluatie van de Vereinscoach is trainer Nuri Sahin aanwezig bij BVB tijdens het optreden: “Ik ben heel blij, daar zijn we mee bezig. Sein Einfluss auf our Spiel is beledigend.“

Vooral de sfeer is groot in de sfeer van zo’n 80.000 mensen rondom het Dortmunder Stadion. Signaler Champions-League-Première in Signal Iduna Park voor een nieuwe Verein fiebert daar vervolgens: “De Heimspiele sinds de grootste van de samenleving. De Champions League-wedstrijd tegen Celtic is voor mij persoonlijk een hoogtepunt. Ik kan er vanaf komen.”