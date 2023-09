Nationalrat reformiert Elternkarenz en Altersteilzeit

Dit betekent dat de beslissing zal worden genomen na de nieuwe regels voor de Elternkarenz en een duidelijke annulering van de geblokkeerde Altersteilzeit. Onze families gingen ook naar de Aktuellen Stunde. De prijs voor de productie van kinderzorg in 2030 bedraagt ​​4,5 miljard euro.

Minister van Familie Susanne Raab (ÖVP) sprak over de “Full Turbo” van beide onderwijsinstellingen voor kinderen, voor hun eigen nationale Schulterschluss, en ook voor de samenwerking tussen de Bund en de Bundesländern. De eenheid van het gezin en hun gezin heeft de hoogste prioriteit. Mannen en vrouwen zijn misschien wel van plan om met kinderlijke vacatures te werken, dus Raab – als u niet vergaft, hier is een „echt en heerlijk Wahlfreiheit“ van het Wort zu Reason.

Het bereiken van een wolle man sterft in de Finanzausgleich, concrete Raab ebenso wie ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Grünen-Mandatarin Sybille Hamann verwelkomt u, als u kritisch bent, dat de ÖVP aardig voor u zou zijn. Jedenfalls zegt dat het een grote zorg is, en daarom zal “Österreich blijven veranderen”. De herinnering aan de beelden, de kwaliteit van het leven, de tijd, de omgeving, de kennis en het welzijn van de Pädagoginnen en Pädagogen.

SPÖ reageerde met fouten

De SPÖ reageerde met fouten. Vize-Klubobfrau Eva Maria Holzleitner herinnert zich dat ex-kanzler Sebastian Kurz, van de Bundesländer, werd geboren onder de hoede van de kinderen die daar woonden, in ieder geval de Opper-Oostenrijkse ÖVP-Wortmeldungen über „Zwangsarbeit für Mütter“. „Kan man der ÖVP wirklich trauen? Ich bin nicht sicher“, zei Holzleitner.

Ähnlich NEOS-Klubchefin Beate Meinl-Reisinger. Geld alleen in die hand is niet nodig, het zal argumenteren. Het is belangrijk om juridisch advies en concrete verankering te hebben. Fundamentele wijsheid over de FPÖ. Wolfgang Zanger waarschuwde voor „Zerstörung österreichischer Familien“, Rosa Ecker wilde veel geld voor hun kinderen, die graag hun eigen kinderen zouden willen hebben.

Dit begin was Michaela Schmidt als een nieuwe sociaal-democratische Abgeordnete Angelobt. De Salzburgerin volgde Cornelia Ecker nach, het mandaat in september. Intussen hebben we onze eigen politieke Ausschuss des Nationalrats eine personelle Änderung vorgenommen voorbereid. Na de Ausscheiden der bisherigen Obfrau Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) over Christoph Matznetter uit de Vorsitz, werd de Wahl einstimmig.

Elternkarenz is veranderd

Er wordt een besluit genomen in het plenum van de Mittwoch en etwa jener zur Elternkarenz wordt geplant. Deze muizen kunnen in hun eigen tijd van beide andere ideeën genieten. Als je dat niet doet, ben je beide monaten van de Karenz kwijt en ben je nog steeds geïnteresseerd in 22 monaten. Verdoppelt zou de financiële Untersützung für Väter financieren, die rechtstreeks afhankelijk zijn van de Geburt van de Familie.

De Ländern waren dus verantwoordelijk voor de hulpverlening, zodat een volledige inflatiebeheersing van de gemeenschappen in de gemeenschappen zou worden voorkomen. Bovendien zijn er meer mogelijkheden voor het terugwinnen van energiebronnen voor fossiele brandstoffen. Als „Zufallsgewinne“ voor het eerst wordt abgeschöpft, zullen we de steunverplichting ontvangen na 20 jaar of meer van de duurzaamheid van de verstreken jaren, deze limieten zullen nu aan hen worden gegeven.

Een enkele actie voor de plenuminstallatie van de ÖGB. Tijdens de laatste dagen van de Gewerkschaftsbund – een week voor het begin van de Lohnverhandlungen – een knappe vier kilometer lange mannengeschenk met afbeeldingen van het Parlement – met de ziel, het beheer van de structuur van de Teuerung setzt.

