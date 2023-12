Nationalmannschaft: Torwart Ter Stegen droht EM-Rückschlag: Spekulationen um Op

Marc-André ter Stegen hat seit einigen Wochen Rückenprobleme. In Spanien wird spekuliert, dass eine Operation notwendig sei. Das könnte Auswirkungen auf den Platz im Tor der Nationalmannschaft haben.

Marc-André ter Stegen droht im Duell mit Manuel Neuer um die Position im Tor der Fußball-Nationalmannschaft weiter zu scheitern. Spanische Medien spekulierten sogar, dass der 31-Jährige wegen anhaltender Rückenprobleme möglicherweise operiert werden müsse.

„Die Alarmglocken schrillen: Eine Operation steht unmittelbar bevor“, titelte die katalanische Zeitung „Mundo Deportivo“ in einem Bericht über den Torwart FC Barcelona. Trainerstab und Ärzte des Traditionsvereins wollen „die nächsten Schritte“ besprechen.

Es gibt weder eine Reaktion von ter Stegen oder seinem Verein, noch gibt es eine Prognose über die Ausfallzeit. Trainer Xavi Hernandez Nach dem 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Atlético Madrid erkannte er die vorherrschende Unsicherheit einfach an: „Marc hat einige Probleme im Rücken und wir werden sehen, wie es diese Woche läuft. Er hat diese Probleme, die er nicht hatte.“ Ich kann es noch heilen, und wir werden sehen“, sagte er.

Wer ist bei der Europameisterschaft dabei? DFB-Ziel?

Ter Stegen hatte aufgrund von Rückenproblemen bereits die beiden Testspiele des DFB-Teams gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) kurzfristig verpasst und musste auch die drei folgenden Spiele von Barça verfolgen. „Noch ist nichts zu 100 Prozent entschieden, aber da die konservative Behandlung nicht die erwarteten Ergebnisse bringt, ist es an der Zeit, über andere Optionen nachzudenken“, schrieb die Fachzeitung „Sport“.

Ter Stegen stand in diesem Jahr bis zu seiner Niederlage im November in acht von neun Länderspielen im Tor der Nationalmannschaft. Aufgrund seiner guten Leistungen im DFB-Team und beim spanischen Meister galt er in Abwesenheit von Manuel Neuer nach seinem Beinbruch als klare Nummer eins und designierter Torwart für die Europameisterschaft im nächsten Sommer.

Nach Neuers Comeback im Tor beim FC Bayern München im Oktober verdichten sich die Anzeichen, dass der 37-Jährige seinen langjährigen Stellvertreter erneut als Stammkraft ersetzen könnte. Neuer hatte diese Behauptung zuletzt mehrfach bekräftigt. Bundestrainer Julian Nagelsmann versicherte bei der EM-Auslosung am Samstag in Hamburg, dass Neuer für die nächsten Länderspiele im März wieder zum DFB-Kader gehören werde, „wenn er gesund bleibt und so spielt wie jetzt.“ Kevin Trapp stand in den Novemberspielen im DFB-Tor. Der Frankfurter gilt hinter Neuer und ter Stegen als Nummer drei für die Europameisterschaft.

