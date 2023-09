Die Rugby-Weltmeisterschaft ist eines der größten Sportereignisse der Welt. Entsprechend hoch ist die Aufmerksamkeit, wenn vermeintlich Kleinigkeiten schiefgehen. Der Ärger über unangemessene Versionen der Nationalhymnen ist groß. Und es gibt bereits Konsequenzen.

Eigentlich war es eine ziemlich gute Idee: Die Organisatoren der Rugby-Weltmeisterschaft ließen die Nationalhymnen der teilnehmenden Mannschaften von insgesamt rund 7.000 Schulkindern, aufgeteilt in verschiedene Chöre, singen. A capella, also ohne musikalische Begleitung. Allerdings sorgten die Ergebnisse am ersten Wochenende des Mammut-Events für Ärger. So viel Ärger, dass die WM-Organisatoren Versionen der Hymnen austauschen werden.

Die Hymnen wurden im Kanon gesungen und sorgten in den Stadien für kaum hörbares Dröhnen, während die Fans im Gleichklang sangen. Die englische Zeitung „The Guardian“ berichtet, dass die Zwietracht bereits am Freitagabend beim Eröffnungsspiel von Gastgeber Frankreich begann: „Die Marseillaise wurde verstümmelt, weil die Spieler des Gastgebers scheinbar nicht synchron und nicht im Einklang mit den im Kanon mitsingenden Schulkindern waren.“ schreibt die Zeitung über die Momente vor dem Spiel im riesigen Stade de France, wo Frankreich später Neuseeland besiegte (27:13). „Die Probleme nahmen im Laufe der sieben weiteren Spiele am Eröffnungswochenende zu, darunter ein ‚Gemetzel‘ von ‚God Save the King‘ vor dem Spiel England gegen Argentinien.“

Der frühere Kapitän der Irish und British & Irish Lions, Brian O’Driscoll, war einer derjenigen, die den Sprechgesang kritisierten. „Die Hymnen waren schrecklich, nicht wahr? Die beiden großen Hymnen, wenn wir ehrlich sind, sind La Marseillaise und die italienische Hymne“, sagte er in einem Podcast. „Beide fühlen sich wie abgeschlachtet.“ In den Stadien seien die Reaktionen der Fans auf die Hymnen der Kinderchöre „überwältigend negativ“ gewesen, schrieb The Guardian.

Die Organisatoren der Rugby-Weltmeisterschaft reagierten zerknirscht auf die Kritik: „Das Feedback, das wir nach acht Spielen erhalten haben, zeigt, dass diese Hymnen unsere Fans verstören oder überraschen“, sagte Jacques Rivoal vom Organisationskomitee auf einer Pressekonferenz. Turnierdirektor Michel Poussau unterstützte: „Wir verstehen, dass es nicht geklappt hat, oder dass es nicht so gut geklappt hat, wie wir gehofft hatten“, gab er zu. „Unsere traditionellen Fans waren überrascht und verunsichert, da sie andere Versionen der Nationalhymnen gewohnt sind.“ Die Kinder „haben sehr hart gearbeitet und es verdient, an diesem Turnier teilzunehmen.“ Es wurden neue Versionen der Hymnen entwickelt, bei denen der Gesang der Kinder beibehalten wurde. Und schickte sie vorab zur Annahme an die teilnehmenden Nationen. Die ersten Reaktionen seien „positiv“ gewesen.