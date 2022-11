Nationales Sicherheitsrisiko: USA verbieten Huawei vom Markt

Nach Sanktionen gegen China ist der Verkauf von Huawei-Technologie in den USA bereits eingebrochen und wird nun komplett verboten. Auch der Telekommunikationsausrüster ZTE darf nicht mehr in die USA importieren. Das kommt nicht überraschend.

Die US-Regierung verbietet den Verkauf und Import von Kommunikationsgeräten der chinesischen Smartphone-Hersteller und Netzausrüster Huawei und ZTE. Sie stellten ein inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit dar, sagte die US-Telekommunikationsaufsichtsbehörde FCC. „Aufgrund unserer Anordnung können keine neuen Huawei- oder ZTE-Geräte zugelassen werden“, schrieb FCC-Kommissar Brandon Carr auf Twitter. Auch der Widerruf bestehender Genehmigungen ist möglich.

Es ist das „erste Mal in der FCC-Geschichte“, dass neue Geräte aufgrund nationaler Sicherheitsbedenken verboten wurden. Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Im vergangenen Jahr besiegelte US-Präsident Joe Biden den Ausschluss von Huawei und ZTE-Netzwerktechnologie vom US-Markt per Gesetz und setzte damit die Politik seines republikanischen Vorgängers Donald Trump in der Wirtschaftskriminalität mit China fort. Das Gesetz hatte damals breite überparteiliche Unterstützung. Über die entsprechende Anordnung musste die FCC innerhalb eines Jahres abstimmen, damit sie umgesetzt werden konnte.

Die USA werfen Huawei enge Verbindungen zu chinesischen Behörden vor und warnen vor Spionage und Sabotage. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück. Neben Huawei und ZTE betrifft die Vereinbarung auch Geräte von Hytera Communications sowie Hangzhou Hikvision Digital Technology und Dahua Technology. „Selbst neue Geräte von Dahua, Hikvision oder Hytera können nicht genehmigt werden, es sei denn, sie versichern der FCC, dass ihre Geräte nicht für die öffentliche Sicherheit, die Regierungssicherheit oder andere nationale Sicherheitszwecke verwendet werden“, schrieb Carr auf Twitter. Huawei und ZTE sind bereits stark von US-Sanktionen betroffen. Zuvor war Huawei zusammen mit Apple und Samsung einer der drei größten Mobiltelefonhersteller der Welt.