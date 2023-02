National Pizza Day 2023: Einige absurde Fakten über den leckeren Kuchen

Anmerkung des Herausgebers – Melden Sie sich für Unlocking the World an, den wöchentlichen Newsletter von CNN Travel. Erhalten Sie Neuigkeiten über die Eröffnung von Reisezielen, Inspiration für zukünftige Abenteuer sowie die neuesten Informationen zu Luftfahrt, Speisen und Getränken, Übernachtungsmöglichkeiten und anderen Reiseentwicklungen.

(CNN) — Es ist an der Zeit, sich in die warme, klebrige Umarmung von Käse zu hüllen, sich in eine himmlische Auswahl an Belägen zu begeben und eine wohlige Kruste zu essen. Es ist der Nationaltag der Pizza.

Nun, das ist nicht zu verwechseln mit dem National Cheese Pizza Day (5. September), dem National Pepperoni Pizza Day (20. September), dem National Pizza Month (Oktober) und dem National Sausage Pizza Day (11. Oktober).

Es besteht kein Zweifel – die Leute lieben ihre Pizza.

Hier sind einige absurde Pizza-Fakten, hilfreiche Tipps und starke Meinungen, um Ihren Tag des Essens anzukurbeln:

Hast du Lust auf Pizza? Es gibt einen Grund

Seine köstliche Kombination aus Fett und Kohlenhydraten, zusammen mit seiner Textur, Farbe und seinem komplementären Geschmacksprofil, gehören zu den Eigenschaften, die es so attraktiv machen.

AI kommt für Ihr Stück

Könnte KI das Gehirn hinter Ihrem nächsten Stück Pizza sein? Shannon O’Hara/Getty Images North America/Getty Images für Pizza Hut

Ist nichts heilig? Die Reichweite der künstlichen Intelligenz hat sich auf die Pizzakunst ausgeweitet.

Forscher haben einen Weg gefunden, einem KI-System beizubringen, wie man eine Pizza baut, indem man sich ein Bild ansieht.

Pizza ist jedoch nur der Anfang. Wenn ein Computer herausfinden kann, wie die Zutaten einer Pizza richtig geschichtet werden, kann er möglicherweise besser verstehen, wie andere Lebensmittel hergestellt werden, oder schließlich in der Lage sein, Kleidung in ein Outfit zu schichten, sagte Projektleiter Dimitrios Papadopoulos gegenüber CNN Business.

Pizza als Werkzeug des Militärgeheimdienstes

In den späten 1960er Jahren benutzte die 113. Militärgeheimdiensteinheit der US-Armee laut The New Yorker den leckersten Trick in ihrem Buch – Pizzalieferungen –, um Reporter und Politiker auszuspionieren.

Kann irgendetwas diese kriminelle Kapriole übertreffen?

Die Leute lieben es, Pizza-Rekorde aufzustellen

Köche arbeiten am 18. Januar 2023 im Los Angeles Convention Center, um die größte Pizza der Welt zuzubereiten. Mike Blake/Reuters

Guinness World Records hat eine scheinbar endlose Liste von Pizza-Rekorden aufgezeichnet. Hier sind nur einige:

Längste Pizzalieferung: Im Jahr 2006 reiste Paul Fenech 19.780 Kilometer (12.346,6 Meilen) von Madrid nach Wellington, Neuseeland, um Niko Apostolakis persönlich eine Pizza zu überbringen. CNN konnte keine Aufzeichnungen darüber finden, ob die Pizza zum Zeitpunkt ihrer Ankunft eiskalt war oder ob Apostolakis das Ding tatsächlich gegessen hat.

Höchstgelegene Pizzalieferung an Land: Gute Nachrichten! Wenn Sie es auf den Gipfel des Kilimandscharo in Tansania schaffen, können Sie Pizza Hut vielleicht dazu überreden, Ihnen ein Siegesessen zu liefern. Sie haben es schließlich schon einmal getan.

Beste Pizzastadt in den USA

Wenn Sie an Chicago oder New York denken, liegen Sie falsch. Das ist zumindest die relativ neue Meinung der Autoren des Lexikons „Modernist Pizza“. Klicken Sie hier, um zu erfahren, welche Stadt die alten Pizza-Standbys übertrumpft.

Machen Sie Ihren eigenen Pizzateig

In diesem Fall sind wir nicht absurd. Es ist perfekt machbar, Ihren eigenen leckeren Pizzateig zu Hause zu machen. Wenn Sie sich von der Idee eingeschüchtert fühlen, führt Stanley Tucci, der Moderator von CNNs „Searching for Italy“, den Weg.

Forrest Brown von CNN hat zur 2023-Version dieser Geschichte beigetragen, die erstmals 2020 veröffentlicht wurde.