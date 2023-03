CNN

De National Park Service heeft een aantal zeer belangrijke tips voor wat je niet moet doen als jij – en een vriend – een beer in het wild tegenkomt.

“Als je een beer tegenkomt, duw dan nooit een langzamere vriend naar beneden”, schreef het bureau dinsdag op Twitter“zelfs als je het gevoel hebt dat de vriendschap op zijn beloop is.”

Het bureau gebruikte de luchtige grap als opstap naar serieuzere veiligheidstips voor beren.

⁣⁣ “Het zien van een beer in het wild is een speciale traktatie voor elke bezoeker van een nationaal park”, schreef het bureau in een andere tweet. “Hoewel het een spannend moment is, is het belangrijk om te onthouden dat beren in nationale parken wild zijn en gevaarlijk kunnen zijn.”

Beren van verschillende soorten maken hun huizen in verschillende habitats in de Verenigde Staten. Bruine of grizzlyberen zijn te vinden in Wyoming, Montana, Idaho en Washington, terwijl zwarte beren te vinden zijn in het grootste deel van het noordoosten, de Appalachen en de westkust, naast delen van het zuiden en middenwesten.

De dienst wijst erop dat naarmate de lente nadert, beren actiever zullen worden. Op hun website adviseert de National Park Service bezoekers die een beer tegenkomen om afstand te houden van het dier en de beer niet te verrassen als hij je nog niet heeft opgemerkt. Als de beer je opmerkt, moet je jezelf ‘identificeren’ als mens door stil te staan, rustig te praten en met je armen te zwaaien. Wandelaars moeten indien mogelijk ook in groepen reizen.

De website merkt ook op dat beeraanvallen zeldzaam zijn, maar kunnen voorkomen.

Op Twitter leken gebruikers meer geïnteresseerd in het inwinnen van verder vriendschapsadvies van de National Park Service dan om meer te leren over de veiligheid van beren.

Een gebruiker vroeg bijvoorbeeld wat ze moesten doen “als ze me als een vriend beschouwen, maar ik beschouw ze gewoon als een kennis.”

“Vriendschappen zijn speciaal, maar ze ontstaan ​​niet toevallig”, aldus het bureau antwoordde. “Het kost moeite en vertrouwen om een ​​duurzame vriendschap op te bouwen. Succes.”