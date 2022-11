Nation wartet auf Nevada, während die Kontrolle des Senats auf der Strecke bleibt

Das Warten auf Nevada kommt nach Kellys Sieg gegen den Republikaner Blake Masters in Arizona.

Wenn Cortez Masto sich durchsetzt, werden die Demokraten die Kontrolle über den Senat behalten. Wenn Laxalt gewinnt, wird sich das Land erneut einer Stichwahl in Georgia zuwenden, um das Kräfteverhältnis in der Kammer zu bestimmen.

Laxalt gab am Samstag zu, dass die Zählung zu Gunsten seines Gegners tendiert.

„Hier sind wir – wir haben nur 862 Stimmen mehr. An mehreren Tagen hintereinander brechen die meist per Post gezählten Stimmzettel weiterhin in höheren DEM-Margen ein, als wir berechnet haben“, er hat getwittert. „Das hat unser Siegesfenster verengt. Das Rennen wird auf 20-30.000 am Wahltag hinauslaufen. Clark gibt Stimmzettel ab.“

Laxalt fügte hinzu: „Wenn es sich um GOP-Bezirke oder eine leichte DEM-Neigung handelt, können wir immer noch gewinnen. Wenn sie weiterhin starkes DEM im Trend haben, wird sie uns überholen.“

Der Kampf um das Haus war auch am Samstag in der Luft. So haben die Republikaner 211 Sitze errungen, die Demokraten 199 Sitze. Insgesamt werden 218 Stimmen benötigt, um zu gewinnen, und in mehreren Rennen müssen noch ausstehende Stimmen gezählt werden.

Die GOP wird immer noch bevorzugt, um die Kontrolle über das Haus zurückzugewinnen, aber die Demokraten haben eine äußere Chance, ihre Mehrheit zu behalten, wenn sie die verbleibenden Toss-Ups fegen.

Die Stichwahl in Georgia zwischen dem demokratischen Senator Raphael Warnock und dem Republikaner Herschel Walker findet am 6. Dezember statt. Im Januar 2021 brachten zwei Stichwahlen im Bundesstaat den Demokraten die Kontrolle über den Senat.

Dass die Demokraten kurz davor stehen, den Senat zu halten, ist eine große Enttäuschung für die Republikaner, die erwartet hatten, dass eine rote Welle sie an die Macht bringen würde. Tage vor der Wahl sagte Senator Rick Scott, Vorsitzender des Wahlkampfteams der GOP im Senat, voraus, dass die Republikaner mindestens 52 Sitze in der Kammer gewinnen würden.

Die überwältigenden Ergebnisse für die GOP haben innerhalb der Partei Machtkämpfe und Schuldzuweisungen ausgelöst, wobei die Republikaner jeden von Scott über den ehemaligen Präsidenten Donald Trump bis hin zum Minderheitenführer Mitch McConnell für die Verluste verantwortlich machen.

Halbzeitwahlen sind in der Regel ein Segen für die Partei ohne Macht, und Inflation und steigende Kriminalität im ganzen Land bringen die GOP in ein noch günstigeres politisches Umfeld. Aber eine andere sogenannte „Grundlegende“ arbeitete gegen die Partei: Die Republikaner waren für einen großen Schock des Status quo verantwortlich, als der Oberste Gerichtshof das fast 50-jährige nationale Recht des Landes auf Abtreibung beendete, was viele Wähler motivierte, insbesondere diejenigen im Demokratische Basis.

Das Rennen des Gouverneurs von Nevada bot jedoch einen Lichtblick für die GOP. Am Freitag räumte der demokratische Gouverneur Steve Sisolak gegenüber Joe Lombardo, dem republikanischen Sheriff von Clark County, ein. Lombardo war in diesem Zyklus einer der geschätzten Gouverneursrekruten der Republikaner.

Aber Lombardos Sieg macht ihn zum einzigen Republikaner, der in diesem Zyklus einen amtierenden demokratischen Amtsinhaber besiegt hat – eine Enttäuschung für die GOP, die Staaten wie Michigan, New Mexico, Minnesota, New York und Pennsylvania nicht gewinnen konnte.