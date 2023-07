CNN

Miki Sudo aß 39,5 Hot Dogs in 10 Minuten und gewann am Dienstag ihren neunten Titel bei den Frauen beim jährlichen Nathan’s Famous International Hot Dog Eating Contest, doch ein Gewitter erzwang die Verschiebung des Männerwettbewerbs und Joey Chestnuts Versuch, seinen 16. zu gewinnen Titel.

Die gefräßige Veranstaltung zum Unabhängigkeitstag brachte am Dienstag Tausende Menschen nach Coney Island, New York, um zuzusehen, wie konkurrenzfähige Esser in nur 10 Minuten so viele Hot Dogs verschlingen, wie ihr Magen zulässt.

Gegen Ende kam es zum Damenwettbewerb zwischen Sudo, der Nr. 1 der Wettkampfesserin, und der Neulingin Mayoi Ebihara. Eine Überprüfung durch die Offiziellen ergab jedoch, dass Ebihara mit 33,5 Hunden ins Ziel kam, während Michelle Lesco mit 24,5 den dritten Platz belegte.

Sudo gewann letztes Jahr den Titel mit 40 Hot Dogs und hält den Weltrekord der Frauen mit dem Essen von 48,5 Hot Dogs in 10 Minuten. Nachdem sie den diesjährigen Titel gewonnen hatte, äußerte sie sich enttäuscht über ihre Schlussbilanz.

„Neununddreißig ist allerdings eine niedrigere Zahl, es tut mir leid, Leute“, sagte sie der Menge.

Bei den Männern ist Chestnut der klare Favorit, der 15 der letzten 16 Wettbewerbe zum Unabhängigkeitstag gewonnen hat, darunter 63 Hotdogs im letzten Jahr. Mit 76 erlegten Hunden im Jahr 2021 stellte er einen Wettkampfrekord auf.

In einem Gespräch mit CNN am Montag sagte Chestnut, er sei bereit, bei dem Wettbewerb an seine „extremen“ Grenzen zu gehen.

„Ich weiß, dass es mir nach dieser Zeit nicht mehr gut gehen wird“, sagte er. „Es wird ungefähr vier Tage dauern, bis ich mich wirklich normal fühle, und in den ersten 12 Stunden nach dem Wettkampf werde ich mich wie Müll fühlen. Ich gehe mit dem Wissen dorthin und bin bereit, daran teilzunehmen, denn es ist ein fantastischer Wettbewerb, es ist der 4. Juli und ich werde alles tun, um Platz 16 zu erreichen.“

Chestnut ist neben anderen Top-Essern wie Geoffrey Esper, Nick Wehry und Gideon Oji einer von 16 Essern, die in der Herrenklasse antreten.

Die aufstrebenden Hot-Dog-Champions traten im Flaggschiff-Restaurant „Nathan’s Famous“ an der Ecke Surf Avenue und Stillwell Avenue in Coney Island am Rande von South Brooklyn in New York City gegeneinander an.

Nach Angaben der Professional League of Eating Contests, die die Veranstaltung genehmigt, begann die Veranstaltung mit Feierlichkeiten vor der Show, einschließlich Musik- und Tanzdarbietungen. Der Wettkampf der Männer ist für 12:30 Uhr geplant

Esser müssen für die Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sein und an einer Qualifikationsveranstaltung im Mai oder Juni teilgenommen haben. Nathan’s veranstaltete vier Qualifikationsveranstaltungen für die große Show, wobei die jeweils besten männlichen und weiblichen Teilnehmer Einladungen zum Showdown am 4. Juli erhielten.

Nach Angaben des CNN-Tochterunternehmens WABC hat jeder Teilnehmer seinen eigenen Punktezähler, der seine Gesamtpunktzahl überwacht. Wasser und andere Getränke sowie Gewürze sind erlaubt. Laut WABC können Strafen für „unordentliches Essen und Aufstoßen“ verhängt werden.

Laut WABC erhält der Spitzenesser in jeder Kategorie 10.000 US-Dollar mit nach Hause. Der zweite Platz erhält 5.000 $, der dritte Platz 2.500 $, der vierte Platz 1.500 $ und der fünfte Platz 1.000 $. Jeder Champion erhält außerdem den begehrten Senfgürtel.